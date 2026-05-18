Regulatory News:
In accordance with Article 5 of EU Regulation n° 596/2014 (Market Abuse Regulation), detailed information is available on the website of Tikehau Capital (Paris:TKO): https://www.tikehaucapital.com/fr/shareholders/regulatory-information
Name of the issuer
Issuer Identity Code (LEI)
Trading Day
ISIN
Aggregated volume per day (number of shares)
Weighted average price per day
Market (MIC Code)
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
08/05/2026
FR0013230612
2 131
17.7048
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
08/05/2026
FR0013230612
304
17.7012
CEUX
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
08/05/2026
FR0013230612
57
17.6835
AQEU
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
08/05/2026
FR0013230612
153
17.6656
TQEX
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
11/05/2026
FR0013230612
3 652
18.1736
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
11/05/2026
FR0013230612
94
18.2234
AQEU
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
11/05/2026
FR0013230612
1 421
18.3025
CEUX
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
11/05/2026
FR0013230612
6
18.3533
TQEX
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
12/05/2026
FR0013230612
1 540
18.1468
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
12/05/2026
FR0013230612
974
18.1126
CEUX
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
12/05/2026
FR0013230612
16
18.1125
AQEU
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
12/05/2026
FR0013230612
43
18.0730
TQEX
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
13/05/2026
FR0013230612
3 818
18.3435
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
13/05/2026
FR0013230612
2 193
18.4036
CEUX
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
13/05/2026
FR0013230612
83
18.3692
AQEU
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
13/05/2026
FR0013230612
25
18.4256
TQEX
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
14/05/2026
FR0013230612
1 580
18.6156
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
14/05/2026
FR0013230612
515
18.5860
CEUX
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
14/05/2026
FR0013230612
84
18.5624
AQEU
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
14/05/2026
FR0013230612
48
18.5950
TQEX
TOTAL
18 737
18.2256
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Contacts:
Tikehau Capital