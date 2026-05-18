DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 19. Mai (vorläufige Fassung)

=== *** 01:50 JP/BIP (1. Veröffentlichung) 1Q 07:00 DE/Hornbach Holding AG & Co KGaA, ausführliches Jahresergebnis (11:00 BI-PK) *** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten April Arbeitslosengeldbezieher Arbeitslosenquote 3 Monate (ILO) 08:00 DE/Erwerbstätigkeit 1Q *** 10:00 DE/Jungheinrich AG, HV 10:00 DE/Ottobock SE & Co. KGaA, HV 10:00 DE/PNE AG, HV *** 11:00 DE/Ionos Group SE, HV *** 11:00 DE/Puma SE, HV *** 11:00 EU/Handelsbilanz März 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 DE/Auktion von Bundesobligationen mit Laufzeit April 2031 im Volumen von 5 Mrd EUR *** 12:00 US/Home Depot Inc, Ergebnis 1Q *** 14:00 DE/EZB-Chefvolkswirt Lane, Teilnahme an Panel bei "International Research Forum on Monetary Policy 2026" *** 14:10 DE/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Keynote bei AFME's European Financial Integration Conference 2026 - FR/Treffen der G7-Finanzminister und Zentralbank-Gouverneure (seit 18.05.) endet ===

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May 18, 2026 09:58 ET (13:58 GMT)

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