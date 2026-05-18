Jaguar fährt mit seiner Häppchen-Taktik fort und hat einige Wochen nach den Fotos von getarnten Prototypen nun den Namen seines neuen vollelektrischen Modells bekanntgegeben: Es soll Type 01 heißen, wobei die "0" für Elektroantrieb und emissionsfreies Fahren steht, während die "1" den ersten Jaguar einer neuen Ära kennzeichnen soll. Die britische Marke aus dem JLR-Konzern hatte mit dem Concept Car Type 00 im Dezember 2024 einen kontroversen Ausblick ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net