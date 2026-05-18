Jeder kennt das rote Logo. Doch an der Börse entscheidet nicht, wer am bekanntesten ist, sondern wer im Hintergrund vom System profitiert. Genau dort liegt oft der eigentliche Renditevorsprung: nicht bei der Marke selbst, sondern bei den Firmen, die das System dahinter am Laufen halten.Mit "Das geheime Coke-Imperium" zeigt Tim Temp, wie stark das Coca-Cola-Ökosystem tatsächlich ist. Im Mittelpunkt steht nicht nur die Kultmarke selbst, sondern vor allem das Netzwerk dahinter: Partner und Abfüllunternehmen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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