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Dow Jones News
18.05.2026 16:51 Uhr
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MÄRKTE USA/Aktien starten etwas fester - Hoffnungsschimmer im Nahost-Konflikt

DJ MÄRKTE USA/Aktien starten etwas fester - Hoffnungsschimmer im Nahost-Konflikt

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Die Meldungslage zum Nahostkonflikt, die Ölpreise und damit verbunden die Inflationsthematik bestimmen zu Beginn der Woche das Geschehen an der Wall Street. Zum Start in den Montag zeigen sich die Indizes etwas fester. Der Dow-Jones-Index gewinnt 0,4 Prozent auf 49.706 Punkte. Der wesentlich breitere S&P-500 kommt um 0,3 Prozent voran, ebenso die Nasdaq-Indizes.

Leichte Unterstützung kommt von den Ölpreisen, die teils über 2 Prozent nachgeben. Das Barrel der Sorte Brent kostet aber immer noch fast 108 Dollar. Vor diesem Hintergrund halten sich Sorgen vor einer länger erhöht bleibenden Inflation, abzulesen an den Renditen am Anleihemarkt. Die geben auf den erreichten Mehrjahreshochs nur leicht nach, nachdem sie in der Vorwoche in Reaktion auf höher als erwartet ausgefallene Inflationsraten deutlich gestiegen waren. Die Zehnjahresrendite sinkt um 3 Basispunkte nach auf 4,57 Prozent. Der Dollar gibt nach seinem kräftigen Anstieg im Sog der gestiegenen Marktzinsen nun leicht nach, der Euro steigt auf 1,1653 Dollar.

Für leichte Entspannung bei den Ölpreisen sorgt, dass laut iranischen Medien die USA zugestimmt haben sollen, gegen Teheran verhängten Ölsanktionen während der laufenden Verhandlungen auszusetzen. Dazu kommt, dass der Vermittler Pakistan den USA einen überarbeiteten Vorschlag Irans zur Beendigung des Krieges im Nahen Osten übermittelt hat, wie eine pakistanische Quelle am Montag gegenüber Reuters sagte. Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump dem Iran einmal mehr mit weiteren Militärschlägen gedroht, falls es nicht bald zu einer Einigung komme. Knackpunkt scheint weiter die Forderung an den Iran zu sein, sein Atomprogramm zu beenden.

Am Aktienmarkt verteuern sich Dominion Energy um 11 Prozent. Das Energieunternehmen wird vom Wettbewerber Nextera Energy übernommen in einem 67 Milliarden Dollar schweren Deal. Nextera sinken um 4,2 Prozent. Das Geschäft vereint zwei der größten US-Versorgungsunternehmen zu einem Energiegiganten an der Ostküste.

Regeneron sacken nach einem Studienfehlschlag mit einem Präparat gegen Hautkrebs um rund 10 Prozent ab.

Delta Air Lines legen um 2,5 Prozent zu und Macy's um 2,2 Prozent. Hier sorgt für Schwung, dass Berkshire Hathaway im ersten Quartal Positionen in der Fluggesellschaft und bei dem Einzelhändler aufgebaut hat. UnitedHealth fallen dagegen um 2,1 Prozent, nachdem das Investmentvehikel seine Beteiligung an dem Krankenversicherer verkauft hat. Bio-Rad Laboratories legen um 10 Prozent zu. Der aktivistische Investor Elliott Investment hat laut Wall Street Journal eine beträchtliche Beteiligung an dem Anbieter von Life-Science-Instrumenten aufgebaut.

LiveRamp haussieren um über 27 Prozent. Das französische Werbeunternehmen Publicis will den Datenspezialisten für einen Gesamtwert von 2,2 Milliarden Dollar erwerben. 

INDEX      zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
DJIA      49.705,53  +0,4  +179,36    49.526,17 
S&P-500     7.430,01  +0,3   +21,51    7.408,50 
NASDAQ Comp  26.295,07  +0,3   +69,92    26.225,15 
NASDAQ 100   29.189,38  +0,2   +64,18    29.125,20 
 
 
US-Treasuries  Rendite  +/- Tageshoch    Tagestief 
2 Jahre       4,04 -0,04    4,11      4,04 
5 Jahre       4,22 -0,04    4,29      4,22 
10 Jahre      4,57 -0,03    4,63      4,56 
 
 
DEVISEN     zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag Fr, 17:01 
EUR/USD      1,1654  +0,3   0,0029     1,1625   1,1628 
EUR/JPY      184,92  +0,2   0,4000     184,52  184,4000 
EUR/CHF      0,9143  -0,0  -0,0002     0,9145   0,9143 
EUR/GBP      0,8699  -0,3  -0,0023     0,8722   0,8713 
USD/JPY      158,65  -0,1  -0,1100     158,76  158,5900 
GBP/USD      1,3395  +0,6   0,0074     1,3321   1,3343 
USD/CNY       6,8  -0,1  -0,0092     6,8092   6,8092 
USD/CNH      6,7981  -0,2  -0,0145     6,8126   6,8118 
AUS/USD      0,7175  +0,4   0,0027     0,7148   0,7155 
Bitcoin/USD  76.945,75  -1,7 -1.312,73    78.258,48 79.139,91 
 
 
ROHOEL      zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex     102,98  -2,3   -2,44     105,42 
Brent/ICE     108,14  -1,0   -1,12     109,26 
 
 
Metalle     zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
Gold      4.583,30  +1,0   45,28    4.538,02 
Silber       78,08  +2,8    2,12      75,95 
Platin     1.986,13  +0,6   12,67    1.973,45

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

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