Mainz (ots) -
Woche 23/26
Freitag, 05.06.
Bitte Programmänderung beachten:
15.00 Mythos - Die größten Rätsel der Geschichte
Hexen
Deutschland 2023
Mythos - Die größten Rätsel der Geschichte: Werwölfe - entfällt!!!
Pressekontakt:
ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de
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Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6277222
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