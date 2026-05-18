Der chinesische Tech-Giganten Baidu stellte heute seine Quartalszahlen vor und die Reaktion der Börse zeigt, dass er damit überzeugen konnte. Die Baidu-Aktie legt im europäischen Handel über +5% zu. Wie sahen die Zahlen aus und ist die Aktie einen Kauf wert? Von der Suchmaschine zum KI-Cloud-Mobilitätskonzern Im ersten Quartal 2026 erzielte Baidu einen Konzernumsatz von 32,1 Milliarden CNY und übertraf damit leicht die Konsensschätzung der Analysten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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