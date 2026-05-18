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Haier ist die einzige IoT-Ökosystemmarke der Welt, die acht Jahre in Folge in die Kantar BrandZ Top 100 aufgenommen wurde



18.05.2026 / 17:20 CET/CEST

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QINGDAO, China, 18. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Kantar, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Markendaten und Strategieberatung, hat vor kurzem sein BrandZ 2026 Top 100 Most Valuable Global Brands Ranking veröffentlicht. In der Rangliste wurde die Haier Group im achten Jahr in Folge als einzige IoT-Ökosystem-Marke der Welt bezeichnet und stieg auf Platz 53 . Das Ranking bewertet nicht nur die finanzielle Leistung, sondern legt auch großen Wert auf die Stärke der Eigenkapitalposition und das zukünftige Wachstumspotenzial einer Marke in der Wahrnehmung der Verbraucherinnen und Verbraucher. Trotz der wirtschaftlichen Volatilität stieg der Gesamtwert der 100 größten Marken der Welt 2026 im Vergleich zum Vorjahr um 22 % auf 13,1 Billionen USD. Dreizehn chinesische Marken haben es auf die Liste geschafft, während die globalen Tech-Giganten Google, Apple, Microsoft und Amazon weiterhin an der Spitze stehen. In diesem Jahr erzielten chinesische Marken besonders gute Ergebnisse und verzeichneten einen durchschnittlichen Anstieg des Markenwerts von 32 % im Vergleich zum Vorjahr. Seit seinem Debüt in der Rangliste 2019 ist Haier kontinuierlich von Platz 89 auf Platz 53 weltweit geklettert, wobei sein Markenwert 52,949 Milliarden USD erreicht hat, was die Widerstandsfähigkeit und den langfristigen Wert seines Ökosystem-Markenmodells unter Beweis stellt. "Haier hat sich von einem reinen Haushaltsgerätehersteller zu einem diversifizierten Unternehmen entwickelt, das sechs industrielle Ökosysteme abdeckt, mit deutlichen Fortschritten in seiner Ökosystem-Markenstrategie. Durch die Kombination von Stärke in der Lieferkette und kultureller Anpassungsfähigkeit liefert Haier echten Produktwert und überbrückt gleichzeitig globale Märkte durch kulturelle Integration und emotionale Bindung. Damit bietet das Unternehmen ein hervorragendes Modell für chinesische Industrieunternehmen, die Weltklasse-Marken aufbauen", so Wang Xing, CEO von Kantar Greater China und Global Chair von Kantar BrandZ. Wachstumsdynamik der Marke durch sechs Ökosysteme angetrieben Hinter dem steigenden Markenwert von Haier steht eine solide operative Performance. 2025 erzielte die Haier Group einen weltweiten Umsatz von 426,8 Mrd. RMB (ca. 59,8 Mrd. USD), was einem Anstieg von 6,3 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Der weltweite Gewinn erreichte 32,2 Mrd. RMB (ca. 4,5 Mrd. USD), was einem Anstieg von 6,7 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht und einen stabilen Wachstumskurs in einem komplexen Umfeld darstellt. Der Anstieg des Markenwerts von Haier ist auf seine Ökosystem-Markenstrategie zurückzuführen, die sich auf die Stärkung der Kerngeschäfte, die Ausweitung der Größenordnung und die Stärkung der Führungsposition konzentriert, da die künftige Wettbewerbsfähigkeit weniger von eigenständigen Fähigkeiten als vielmehr von der Dynamik des Ökosystems abhängt. Haier hat seine Ökosystem-Zusammenarbeit von einer "parallelen Flotte" zu einer integrierten "organischen Einheit" weiterentwickelt und drei Sektoren in sechs industrielle Ökosysteme unterteilt: Smart Home Ecosystem : Der Schwerpunkt liegt auf intelligentem Wohnen, HLK und seniorenfreundlichen Lösungen, wobei das "Smart Home Brain" auf eine "freihändige Haushaltsführung" abzielt.

: Der Schwerpunkt liegt auf intelligentem Wohnen, HLK und seniorenfreundlichen Lösungen, wobei das "Smart Home Brain" auf eine "freihändige Haushaltsführung" abzielt. Health Ecosystem : Haiers Gesundheitsmarke Incaier hat einen Wert von über 47 Mrd. RMB (ca. 6,91 Mrd. USD) und gehört damit zu Chinas Spitzenreitern im Bereich Pharma und Gesundheit.

: Haiers Gesundheitsmarke Incaier hat einen Wert von über 47 Mrd. RMB (ca. 6,91 Mrd. USD) und gehört damit zu Chinas Spitzenreitern im Bereich Pharma und Gesundheit. Automotive Ecosystem : Die Haier-Unternehmen Autohome und CARtech bieten hochwertige personalisierte Mobilitäts- und Fahrzeuglösungen an.

: Die Haier-Unternehmen Autohome und CARtech bieten hochwertige personalisierte Mobilitäts- und Fahrzeuglösungen an. Digital Economy Ecosystem : COSMOPlat AI+, die industrielle Internetplattform von Haier, und Hainayun beschleunigen die digitale Transformation in allen Branchen.

: COSMOPlat AI+, die industrielle Internetplattform von Haier, und Hainayun beschleunigen die digitale Transformation in allen Branchen. Robotics Ecosystem : Shanghai STEP Electric Co., Ltd. ist eine führende Marke im globalen IoT-Ökosystem für Aufzüge.

: Shanghai STEP Electric Co., Ltd. ist eine führende Marke im globalen IoT-Ökosystem für Aufzüge. New Energy Ecosystem: Lösungen wie grüne Energie, Energiespeicherung und KI-Roboter treiben branchenübergreifend den Übergang zu einer kohlenstofffreien Wirtschaft voran. Die koordinierte Entwicklung der sechs industriellen Ökosysteme von Haier hat nicht nur eine starke Wachstumsdynamik für die Ökosystemmarken ausgelöst, sondern auch den Markenwert durch kontinuierliche Szenario-Innovation gesteigert. Dadurch ist es Haier gelungen, sich in der globalen Markenlandschaft einen einzigartigen und schwer nachzuahmenden Wettbewerbsvorteil zu sichern. Von der globalen Markenbildung zum "Ecosystem Empowerment" Inmitten globaler wirtschaftlicher Veränderungen beschleunigen chinesische Marken den Übergang vom "Produktexport" zum "Markenexport", wobei der Aufbau unabhängiger Marken und technologische Innovationen zu den wichtigsten Faktoren für die globale Wettbewerbsfähigkeit werden. Bei der Globalisierung geht es nicht darum, andere auszustechen, sondern darum, weltweite Anerkennung und Respekt für die Produkte chinesischer Hersteller zu gewinnen. Haier leistete in den 1990er Jahren Pionierarbeit, indem es OEM-Angebote zugunsten einer langfristigen, unabhängigen Markenstrategie ablehnte. Seitdem hat das Unternehmen sein eigenes globales Fundament aufgebaut und den Weg für andere chinesische Marken geebnet. Heute ist Haier in mehr als 200 Ländern und Regionen vertreten und belegt seit 17 Jahren in Folge den ersten Platz in der weltweiten Euromonitor-Rangliste für Großgeräte. In acht Ländern (darunter die USA und Thailand) steht haier auf Platz 1, in zwölf Ländern (darunter Japan und Italien) auf Platz 3 und in acht Ländern (darunter Deutschland und Saudi-Arabien) auf Platz 5, was einen starken globalen Einfluss der Marke belegt. Das globale Engagement von Haier geht über Haushaltsgeräte hinaus. Hainayun hat Smart-City-Fähigkeiten für die globale Infrastrukturentwicklung in Projekten wie der Panama-Brücke eingesetzt, während Haier Biomedical weiterhin wichtige Projekte in Übersee durchführt, darunter die UK Biobank, die in sieben Ländern, darunter Großbritannien, den höchsten Marktanteil hat. KI ist heute eine entscheidende Kraft und die neue DNA von Unternehmen, Betriebsabläufen und Innovation. 2025 war für Haier das erste Jahr der KI-Anwendung, in dem die gesamte Belegschaft in allen Prozessen KI einsetzte. 2026 will Haier ein KI-natives Unternehmen aufbauen. Mit dem Übergang von "Made in China" zu "Created in China" steht Haier für ein Entwicklungsmodell, das chinesische Stärken mit globaler Anpassungsfähigkeit verbindet. Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2981958/image1.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/haier-ist-die-einzige-iot-okosystemmarke-der-welt-die-acht-jahre-in-folge-in-die-kantar-brandz-top-100-aufgenommen-wurde-302774881.html



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