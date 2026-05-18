Meilenstein erreicht: MDMA-Pionier Emyria erweitert Klinik-Netzwerk nach Victoria

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Mit dem Start der ersten Empax-Klinik im Bundesstaat Victoria erreicht Emyria Limited (WKN: A3EEM1 | ISIN: AU0000073645) den nächsten Meilenstein beim Ausbau seines Netzwerks für innovative Behandlungen psychischer Erkrankungen. Die neue Klinik ist nun offiziell in Betrieb. Damit ist Empax inzwischen in drei australischen Bundesstaaten aktiv. Die ersten Patientenbehandlungen wurden wie geplant aufgenommen. Das Unternehmen erreicht damit sein zuvor kommuniziertes Ziel für den Start im zweiten Quartal 2026.

Im Mittelpunkt steht dabei der Ausbau erstattungsfähiger und evidenzbasierter Therapien für komplexe psychische Erkrankungen. Emyria setzt dabei auf klinische Modelle, die durch eine wachsende Daten- und Studienlage gestützt werden. Für Investoren zeigt sich damit ein klar strukturierter Skalierungsansatz: Infrastruktur, medizinische Zulassung und Kostenerstattung greifen zunehmend ineinander.

Neue Infrastruktur schafft Grundlage für weiteres Wachstum

Für den Standort in Victoria hat Emyria eine eigene klinische Infrastruktur innerhalb des Mornington Peninsula Private Hospital von Avive Health aufgebaut. Die Einrichtung verfügt zunächst über drei Behandlungsplätze. Nach sechs Monaten besteht die Möglichkeit, bei steigender Nachfrage auf vier Plätze zu erweitern.

Nach Angaben des Unternehmens wurden zentrale operative Voraussetzungen bereits umgesetzt. Dazu zählen die Vorbereitung des Standorts, die Versorgung und Ausgabe der Medikamente, regulatorische Anforderungen sowie klinische Governance-Strukturen. Damit steht aus Sicht des Unternehmens der Weg für einen kontinuierlichen Patientendurchsatz offen.

Parallel dazu wurde der Aufbau des klinischen Teams vorangetrieben. Mehr als 30 Therapeuten wurden rekrutiert und geschult. Die Nachfrage auf die Stellenanzeigen sei hoch gewesen. Zudem erhielt bereits ein Psychiater den Status als von der TGA genehmigter "Authorised Prescriber". Drei weitere ausgebildete Psychiater befinden sich aktuell im Zulassungsprozess. Mit zusätzlichen Zulassungen soll die Auslastung der Klinik schrittweise steigen.

Erstattungsmodelle sollen frühe Auslastung unterstützen

Ein wesentlicher Baustein der Strategie bleibt die Finanzierung der Behandlungen. Für berechtigte Patienten stehen am neuen Standort bereits kombinierte Erstattungswege über den privaten Krankenversicherer Medibank sowie über staatliche Kostenträger des Department of Veterans' Affairs zur Verfügung. Diese Finanzierungsmodelle sind inzwischen in Western Australia, Queensland und Victoria aktiv.

Emyria erwartet, dass diese bestehenden Kostenträger gemeinsam mit der zunehmenden klinischen Evidenz die frühe Nutzung der Klinik unterstützen werden. Zusätzlich könnten künftig weitere Zahler wie Versicherungen im Bereich Workers Compensation für zusätzlichen Patientenzufluss sorgen.

Der Executive Chair Greg Hutchinson sagte: "Wir freuen uns, unsere erste Empax-Klinik in Victoria erfolgreich eröffnet und die Behandlungen im Einklang mit unserem Ziel für Q2 CY2026 aufgenommen zu haben. Wichtig ist, dass wir die Infrastruktur, die Belegschaft und die finanzierten Patientenpfade geschaffen haben, die erforderlich sind, um eine frühe Nutzung und eine disziplinierte Hochlaufphase zu unterstützen.

Mit zusätzlichen laufenden Anträgen für Authorised Prescriber und der bereits gestarteten Zusammenarbeit mit Zuweisern sind wir gut positioniert, den Zugang zu erstattungsfähigen, evidenzbasierten Behandlungen psychischer Erkrankungen sicher zu skalieren, die durch starke klinische Evidenz und ein wiederholbares Umsatzmodell unterstützt werden."

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Quellen:

https://emyria.com/announcements/7541268

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Emyria Ltd / ISIN: AU0000073645

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