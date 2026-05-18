Mit der Beteiligung der Aventus Maklergruppe an Corporate Pension Partner CPP ("CPP") hat sich einer der letzten großen unabhängigen Vorsorgespezialisten einer familiengeführten Maklergruppe angeschlossen. Was diese Verbindung für eigenständige Makler und für die Zukunft der Mittelstandsberatung bedeutet, erläutern Aventus und CPP im AssCompact Interview. Interview mit Simon Nörtersheuser, Geschäftsführer und Gründer der Aventus Maklergruppe, Oliver Schön, Gründer der Corporate Pension Partner CPP ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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