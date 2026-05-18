Die Deutsche Börse sendet zum Wochenstart ein kräftiges Lebenszeichen. Im starken Gesamtmarkt (DAX +1,7 %) hat sich die Aktie des Börsenbetreibers mit einem Plus von fast fünf Prozent an die Spitze des deutschen Leitindex gesetzt. Dahinter steckt eine Kombination aus der millionenschweren Umschichtung eines Großaktionärs und einer operativen Sonderkonjunktur.Wie aus einer Stimmrechtsmitteilung hervorgeht, hat der britische Hedgefonds TCI (The Children's Investment Fund) unter der Führung des britischen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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