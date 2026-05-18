Die Aktie des Veranstalters CTS Eventim hat kräftig an Wert eingebüßt. Viel zu kräftig, meint die Deutsche Bank. Sie hat in einer neuen Einschätzung das Kursziel für die Aktie von zuvor 94 Euro auf nun 96 Euro angehoben. Aktuell notiert das Papier um die 55 Euro, das entspricht einem Aufwärtspotenzial von 75 Prozent. Der Ticketverkäufer und Veranstalter wird am 28. Mai die Zahlen für das erste Quartal 2026 veröffentlichen. Die Deutsche Bank erwartet dabei ein insgesamt gutes Quartal. Der Umsatz ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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