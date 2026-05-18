Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, nach einer längeren Phase der Zurückhaltung deuten alle Signale auf ein IPO-Rekordjahr 2026 hin, in dem Unternehmen mit Bewertungen im Billionen-Bereich das Parkett betreten könnten. Dabei geht es um weit mehr als nur frisches Kapital: Für Pioniere wie SpaceX oder Anthropic ist der Börsengang der ultimative Test, ob ihre astronomischen Bewertungen der harten Realität standhalten können. SpaceX und Starlink: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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