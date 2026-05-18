Die EnBW will auch Privatkunden in Haushalten mit E-Auto, aber ohne Smart Meter die Nutzung von intelligenten Stromtarifen anbieten. Mit dem neuen Stromtarif EnBW Strom FlexBonus wird dabei das Laden zuhause um Tarife für das Laden unterwegs ergänzt. "Viele Haushalte möchten ihren Stromverbrauch transparenter nachvollziehen, Kosten reduzieren und gleichzeitig ihr E Auto automatisch und intelligent laden", skizziert die EnBW die Ausgangslage. Mit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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