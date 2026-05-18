Kalifornien hat ein neues Förderprogramm für mittlere und schwere Elektro-Lkw eröffnet. Die Initiative, die bis zum Jahr 2030 mit mehr als einer Milliarde Dollar ausgestattet ist, zielt darauf ab, die Elektrifizierung von Fahrzeugflotten zu beschleunigen und die Position des Bundesstaates auf dem globalen Markt für emissionsfreie Fahrzeuge zu stärken. Der kalifornische Gouverneur Gavin Newsom hat den Start des "California Clean Fuel Reward" (CCFR) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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