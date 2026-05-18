Calix kündigt einen standardbasierten Weg zur 50G-PON-Technologie auf der Calix One-Plattform an. Dienstleister können damit ihre Netze heute modernisieren und sich gleichzeitig auf Erlebnisse mit extrem hoher Kapazität von morgen in Wohn-, Gewerbe- und MDU-Märkten vorbereiten.

Heute gab Calix, Inc. (NYSE: CALX) bekannt, dass das Unternehmen die Calix One Plattform in die nächste Ära der Hochkapazitäts-Glasfaserinnovation überführt. Dienstleister können damit ihre Netze weiterentwickeln und künftiges Wachstum in Wohn-, Gewerbe- und Mehrfamilienhausmärkten (MDU) mit sicherer Konnektivität unterstützen. Mit der Unterstützung standardbasierter 50G-PON-Technologie auf seiner KI-nativen Plattform liefert Calix einen praxistauglichen Weg, um Kapazität gezielt dort bereitzustellen, wo sie gebraucht wird, ohne den laufenden Betrieb zu stören.

Dienstleister erkennen, dass leistungsstarke Glasfaserinfrastruktur entscheidend für die Wettbewerbsfähigkeit ist. Veraltete Zugangsarchitekturen führen jedoch häufig zu Komplexität, langsamer Servicebereitstellung und steigenden Betriebskosten. Mit Calix One führen Anbieter 50G-PON nahtlos als Teil eines einheitlichen, konvergenten passiven optischen Netzes (PON) ein. So vereinfachen sie ihre Abläufe, erweitern die Bandbreite über alle Märkte hinweg, schöpfen ihre Glasfaserinvestitionen voll aus und senken die Gesamtbetriebskosten. 50G-PON unterstützt die Bereitstellung sicherer, hochverfügbarer Dienste mit niedriger Latenz für Geschäftskunden, Mobile Backhaul, intelligente Infrastruktur, Multi-Tenant- und Großhandelseinsätze.

Die Dynamik für 50G-PON auf der Calix One-Plattform wächst weiter, während Anbieter die langfristigen Auswirkungen ihrer Netzentscheidungen bewerten. Das zeigen erfolgreiche Pilotprojekte in Nordamerika mit ALLO Communications und Brightspeed.

Calix 50G-PON ermöglicht schrittweises Kapazitätswachstum und schützt Glasfaserinvestitionen auf folgende Weise:

Erweiterung hochleistungsfähiger Netzkapazität bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung bestehender PON-Dienste. Die AXOS E7-2 50G-PON Linecard bietet eine skalierbare, standardbasierte Lösung, die sämtliche Dienste über ein einziges Netz unterstützt. Kompatibel mit 50G-PON, XGS-PON und GPON liefert die Linecard die Flexibilität, neue Dienste nach Bedarf hinzuzufügen, effizienter zu arbeiten und zusätzliche Umsätze zu erschließen.

Die AXOS E7-2 50G-PON Linecard bietet eine skalierbare, standardbasierte Lösung, die sämtliche Dienste über ein einziges Netz unterstützt. Kompatibel mit 50G-PON, XGS-PON und GPON liefert die Linecard die Flexibilität, neue Dienste nach Bedarf hinzuzufügen, effizienter zu arbeiten und zusätzliche Umsätze zu erschließen. Integration von 50G-PON in das AXOS-Betriebssystem, das Dienstleister bereits nutzen. Mit AXOS, dem softwaredefinierten Betriebssystem für Calix E-Series Zugangsgeräte, dehnt 50G-PON die modulare, entkoppelte Zugangsarchitektur auf Dienste mit extrem hoher Kapazität aus. So können Anbieter 50G-PON parallel zu bestehenden Diensten bereitstellen, betreiben und weiterentwickeln, ohne zusätzliche Komplexität oder Datensilos zu schaffen.

Mit AXOS, dem softwaredefinierten Betriebssystem für Calix E-Series Zugangsgeräte, dehnt 50G-PON die modulare, entkoppelte Zugangsarchitektur auf Dienste mit extrem hoher Kapazität aus. So können Anbieter 50G-PON parallel zu bestehenden Diensten bereitstellen, betreiben und weiterentwickeln, ohne zusätzliche Komplexität oder Datensilos zu schaffen. Neue wertvolle Geschäfts-, Infrastruktur- und Multi-Tenant-Dienste auf einer Plattform. Indem es die Fähigkeiten von Calix One tiefer ins Netz bringt, unterstützt das optische GigaPoint 50G-PON Netzwerkterminal (ONT) Premium-Dienste mit hoher Kapazität und niedriger Latenz in jedem Markt, mit einer flexiblen Kombination aus 10GE-, 25GE- und 50GE-LAN-Schnittstellen.

Indem es die Fähigkeiten von Calix One tiefer ins Netz bringt, unterstützt das optische GigaPoint 50G-PON Netzwerkterminal (ONT) Premium-Dienste mit hoher Kapazität und niedriger Latenz in jedem Markt, mit einer flexiblen Kombination aus 10GE-, 25GE- und 50GE-LAN-Schnittstellen. Cloudbasierter Einblick und automatisiertes Lebenszyklusmanagement mithilfe Calix One. Mit Calix Operations Cloud, Teil der Calix Agent Workforce Cloud-Lösung, erhalten Anbieter Einblick in ihre Netzabläufe, unter anderem über Geomap-Network-Overlay-Insights, Statusinformationen, Alarme, proaktive Wartungshinweise und Ereigniskorrelationen. So können Anbieter mit reduziertem Betriebsrisiko bereitstellen, überwachen und skalieren, und zwar mit denselben Werkzeugen, auf die sie sich bereits verlassen.

David Tomalin, Group Chief Technology Officer bei CityFibre, erklärt: "Für CityFibre geht es bei 50G-PON nicht um Spitzengeschwindigkeiten. Es geht darum, die Intelligenz, Kapazität und Leistungsfähigkeit der Multi-Service-Plattform zu vertiefen, die den langfristigen Erfolg unserer eigenen Kunden untermauert. Mit Calix als verlässlichem Partner seit mehr als 10 Jahren haben wir unser landesweites Vollglasfasernetz bereits von GPON auf XGS-PON aufgerüstet und Multi-Gigabit-Geschwindigkeiten an nahezu fünf Millionen Anschlüssen ermöglicht. Künftig ermöglichen es uns die 50G-PON-Zugangslösungen, uns weiterzuentwickeln und die technologischen Grenzen zu verschieben. So entsteht eine neue Generation innovativer, funktionsreicher Wohn-, Unternehmens- und Geschäftsdienste über dieselbe Faser, bei höchster Servicequalität und optimaler Wirtschaftlichkeit."

Calix Success arbeitet mit Dienstleistern partnerschaftlich zusammen, um 50G-PON auf Calix One zu planen, einzuführen und in Betrieb zu nehmen. Mit bewährten Lieferframeworks und Modellen zur Betriebsbereitschaft unterstützt Success Delivery Anbieter dabei, Risiken zu reduzieren, die Wertschöpfung zu beschleunigen und 50G-PON in jedem Netz mit Zuversicht zu skalieren.

Shane Eleniak, Chief Product Officer bei Calix, erklärt: "Die Zugangslösung auf der Plattform ist das Fundament für alles, was danach kommt: KI-gestützte Anwendungen, neue Unternehmensmodelle und Servicekategorien, die wir noch gar nicht definiert haben. In diesem Umfeld hängt der Erfolg davon ab, wie schnell Anbieter sich anpassen können und nicht davon, wie oft sie neu aufbauen. Mit 50G-PON als Teil von Calix One verbinden wir Netz- und Betriebsfunktionen auf einer einzigen Plattform, die eine kontinuierliche Weiterentwicklung hin zu neuen Erlebnissen ermöglicht. So können Anbieter in Monaten statt in Jahren auf Veränderungen reagieren."

Erfahren Sie, wie Calix One Dienstleister dabei unterstützt, 50G-PON als nächste Generation der Zugangstechnologie bereitzustellen.

Über Calix

Calix, Inc. (NYSE: CALX) ist ein KI-Plattformunternehmen, das Dienstleister befähigt, ihre Abläufe zu transformieren und die Bereitstellung differenzierter Erlebnisse zu beschleunigen, damit sie in den Märkten und Communities, in denen sie tätig sind, konkurrieren und gewinnen können.

Über die KI-native Calix One-Plattform können Dienstleister Agentic AI sicher und vertraulich an der Seite ihrer menschlichen Teams aktivieren, um neue Abonnenten zu gewinnen, die Umsätze mit bestehenden Abonnenten zu steigern und Loyalität in Wohn-, Geschäfts-, Kommunal- und MDU-Märkten aufzubauen. Mehr als 1.200 Kunden aller Größen nutzen die Calix One-Plattform, die sich über 15 Jahre weiterentwickelt hat, bei einer Investition von mehr als 2 Milliarden US-Dollar.

Die Innovationszyklen von Calix beruhen auf einer soliden Finanzlage und einer menschenzentrierten Unternehmenskultur, die regelmäßig breite Anerkennung in der Branche findet. Allein seit 2025 hat Calix 81 Auszeichnungen für Unternehmenskultur und Innovation gewonnen und wurde 2026 in die Liste der Fortune's 100 Best Companies to Work For aufgenommen.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den aktuellen Erwartungen des Managements basieren und naturgemäß mit Unsicherheiten verbunden sind. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf Informationen, die uns zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung vorliegen. Wir übernehmen keine Verpflichtung, solche Aussagen zu revidieren oder zu aktualisieren, um Ereignisse oder Umstände nach dem Datum dieser Veröffentlichung widerzuspiegeln, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Die tatsächlichen Ergebnisse und der Zeitpunkt von Ereignissen können aufgrund von Risiken und Ungewissheiten, die das Geschäft von Calix beeinflussen, erheblich von den aktuellen Erwartungen abweichen. Lesern wird empfohlen, sich nicht auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Weitere Informationen zu möglichen Einflussfaktoren auf die Ergebnisse von Calix sowie zu anderen Risiken und Ungewissheiten finden sich in den Quartalsberichten auf Formular 10-Q und im Jahresbericht auf Formular 10-K, die bei der SEC eingereicht und unter www.sec.gov verfügbar sind.

Calix und das Calix-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von Calix und/oder seinen Tochtergesellschaften in den USA und anderen Ländern. Eine Liste der Marken von Calix finden Sie unter https://www.calix.com/legal/trademarks.html. Genannte Marken Dritter sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

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