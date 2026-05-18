Die Danjiang-Brücke, eines der bedeutendsten aktuellen öffentlichen Infrastrukturprojekte Taiwans, wurde im Rahmen mehrerer öffentlicher Großveranstaltungen, die die Brücke zu einem neuen kulturellen Wahrzeichen und öffentlichen Raum machten, offiziell eröffnet. Das Programm umfasste das "Danjiang Bridge Together Arts Festival", immersive öffentliche Aktivitäten sowie eine Sonderaufführung von Light Chain des Cloud Gate Dance Theatre, die die Verschmelzung von Architektur, Ingenieurkunst und den Künsten versinnbildlichte.

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Die Danjiang-Brücke ist ein ikonisches Wahrzeichen Taiwans, das weltweit Beachtung findet. (Foto: Highway Bureau, Motc)

Die Brücke, die über die Mündung des Tamsui-Flusses führt, dient sowohl als bedeutendes Verkehrsprojekt als auch als markantes architektonisches Wahrzeichen, das ein neues urbanes Symbol für Taiwan ist. Das von Zaha Hadid Architects entworfene Projekt erregte während der gesamten Entwicklungsphase internationale Aufmerksamkeit und wurde von CNN als eines der "11 Most Important Infrastructure Projects of 2025" ausgewählt. Die Brücke ist damit eines der wenigen taiwanesischen Infrastrukturprojekte, das weltweit Beachtung gefunden hat.

Die Brücke hat eine asymmetrische Schrägseilkonstruktion mit einem einzigen Turm, was die Anzahl der Brückentürme reduziert und die optische Beeinträchtigung der Landschaft an der Flussmündung minimiert. Der vertikal in den Himmel ragende Turm setzt einen neuen Akzent in der Skyline und schafft ein Gleichgewicht zwischen baulicher Effizienz und harmonischer Einbindung in die Landschaft. Gleichzeitig spiegelt das Bauwerk Taiwans ausgereifte Fähigkeiten wider, Ingenieurskunst und architektonische Ästhetik miteinander zu verbinden.

Um die Eröffnung gebührend zu feiern, wurde unter dem Motto "Together March on the Bridge" das "Danjiang Bridge Together Arts Festival" veranstaltet, das Wanderveranstaltungen, Paraden, Konzerte und immersive Programme umfasste, die die Öffentlichkeit einluden, die Brücke als gemeinsamen Kulturraum zu erleben.

Der Schwerpunkt des Eröffnungsprogramms lag auf Partizipation und immersiven Erlebnissen, die es den Besuchern ermöglichten, die Brücke zu überqueren, Aufführungen zu besuchen und mit dem Raum zu interagieren. Von Ruhe- und Aussichtsbereiche entlang des Brückendecks aus konnten die Besucher den Meerblick genießen und die Brücke als eine neue Form des öffentlichen Raums erleben, während die Zusammenarbeit mit den lokalen Gemeinschaften den kulturellen Austausch und die gemeinsame Gestaltung stärkte.

Anlässlich der Eröffnungsfeier unter dem Titel "Thanksgiving Beautiful Night Opening" wurde unter anderem "Light Chain" aufgeführt, ein neues Werk des Cloud Gate Dance Theatre, das von der Struktur und Mechanik der Brücke inspiriert wurde und Architektur, Ingenieurkunst und darstellende Künste durch eine spektakuläre, auf den Ort zugeschnittene Performance noch enger miteinander verband.

Die Fertigstellung der Danjiang-Brücke trägt nicht nur zur Verbesserung der Transporteffizienz und der regionalen Anbindung bei, sondern erhöht auch den kulturellen Wert der öffentlichen Infrastruktur und markiert einen bedeutenden Meilenstein in der urbanen Entwicklung Taiwans. Für weitere Informationen zur Danjiang-Brücke besuchen Sie bitte die offizielle Website: https://www.danjiangtogether.com/en

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