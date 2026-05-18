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XTB
18.05.2026 18:18 Uhr
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Arm Holdings Aktie unter Druck durch FTC

Die Aktien News und Arm Holdings Aktie stehen aktuell stark im Fokus der Anleger. Der Halbleiter- und KI-Sektor gerät zunehmend unter Druck, nachdem Berichte über mögliche Untersuchungen der US-Wettbewerbsbehörde FTC gegen Arm Holdings veröffentlicht wurden.

Besonders kritisch sehen Investoren die Gefahr, dass regulatorische Eingriffe das Lizenzmodell von Arm beeinträchtigen könnten. Da Arm eine zentrale Rolle im globalen Halbleiter-Ökosystem spielt, reagieren die Märkte äußerst sensibel auf mögliche Einschränkungen im Geschäftsmodell.

Arm Holdings Aktie Chart (Daily Timeframe)

Arm Holdings Aktie Chart (Daily Timeframe)

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 18.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

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