Der US-amerikanische IT-Berater und Technologiedienstleister erweitert seinen Aktienrückkauf in 2026 auf 2 Mrd. $. Und zählt dafür heute zu den Top-Tagesperformern mit + 7,4 % (zurzeit Nr. 1 der Nasdaq-Werte). Ende April hatte die COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP eine (nicht exklusive) Kooperation mit OpenAI veröffentlicht: Das KI-Entwicklungsstool "OpenAI Codex", das sprachliche Anweisungen direkt in Programme ("lauffähigen Code") übersetzt, wird der IT-Dienstleister in die eigene Software-Entwicklung integrieren.
Die COGNIZANT-Aktie hatte seit ChatGPT-Einführung 2022 zunächst 50 % zugelegt und galt viele Monate lang als KI-Gewinner. Doch der Kurs lief dann zurück auf das Ausgangsniveau beim Start von ChatGPT. Das Kauflimit für "CTSH" (Nasdaq-Kürzel) im Frankfurter Börsenbrief wurde bereits ausgelöst. In der Ausgabe dieser Woche (erscheint am Donnerstag) geht es um die Aktualisierung des Kurspotenzials mit dem erhöhten Aktienrückkauf.
Helmut Gellermann
Die COGNIZANT-Aktie hatte seit ChatGPT-Einführung 2022 zunächst 50 % zugelegt und galt viele Monate lang als KI-Gewinner. Doch der Kurs lief dann zurück auf das Ausgangsniveau beim Start von ChatGPT. Das Kauflimit für "CTSH" (Nasdaq-Kürzel) im Frankfurter Börsenbrief wurde bereits ausgelöst. In der Ausgabe dieser Woche (erscheint am Donnerstag) geht es um die Aktualisierung des Kurspotenzials mit dem erhöhten Aktienrückkauf.
Helmut Gellermann
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