© Foto: Richard Drew/AP/dpaDer Iran-Krieg treibt Ölpreise und Zinsen nach oben. Gleichzeitig schrumpft der Renditevorteil von Aktien fast auf null - ein gefährlicher Mix für Anleger, warnt Morgan Stanley.Die Warnungen vor einem gefährlichen Zusammenspiel aus steigender Inflation, hohen Ölpreisen und überhitzten Aktienmärkten werden an der Wall Street lauter. Strategen von Morgan Stanley um Mike Wilson sehen die KI-getriebene Rallye an den US-Börsen zunehmend durch den weltweiten Ausverkauf am Anleihemarkt bedroht. Sollte die Volatilität bei Staatsanleihen weiter steigen und die langfristigen Renditen weiter nach oben laufen, drohe die erste größere Korrektur seit dem Markttief Ende März, schrieb Wilson in einer …Den vollständigen Artikel lesen
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