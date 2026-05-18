An der Wall Street zeichnet sich eine Großfusion ab. Der US-Energiekonzern NextEra Energy übernimmt den Konkurrenten Dominion Energy für rund 67 Milliarden Dollar. Der treibende Motor hinter diesem Zusammenschluss ist der stark steigende Strombedarf durch den globalen KI-Boom.Durch den reinen Aktientausch entsteht der weltweit größte regulierte Stromversorger. Zusammen kommen die beiden Schwergewichte auf eine installierte Erzeugungskapazität von 110 Gigawatt. Zum Vergleich: Das entspricht in etwa ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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