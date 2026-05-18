© Foto: wO-GeminiDie Inflation schießt hoch und die Fed steht vor einem Dilemma: Statt der erhofften Zinssenkungen droht den USA jetzt eine Zinswende nach oben, mit weitreichenden Konsequenzen für Finanzmärkte und Wirtschaft. Eigentlich war der Plan ein anderer. Die US-Regierung setzt sich schon länger dafür ein, dass die Leitzinsen gelockert werden, um die Wirtschaft anzukurbeln. Und der designierte Fed-Chef Kevin Warsh hat angekündigt, dass dies auch durchaus möglich sei. Doch die ökonomische Realität droht, diese Hoffnungen rasch zu zerstören. Statt der lang ersehnten Zinssenkungen rückt eine Zinserhöhung noch vor Jahresende in den Bereich des Wahrscheinlichen. Zwei fundamentale Entwicklungen untermauern …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE