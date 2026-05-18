© Foto: andreas160578 - PixabayHinter Werten wie Enphase Energy, JinkoSolar und SMA Solar liegt eine jahrelange Kursflaute, doch die Branche gewinnt wieder an Fahrt. Mittendrin: First Solar! Willkommen zum Smartbroker+ Chart der Woche - First Solar Der Iran-Krieg hält nun seit bald 3 Monaten an und noch immer ist keine Friedenslösung in Sicht. Eine solche wird mit Blick auf den erneuten Anstieg der Energiepreise, den wachsenden Inflationsgefahren und Versorgungsrisiken zwar immer dringender, doch das Regime in Teheran kann Geheimdienstberichten zufolge eine US-Blockade noch monatelang durchhalten, während ein gesichtswahrender Rückzug für US-Präsident Donald Trump immer schwieriger wird - und das ausgerechnet in einem …Den vollständigen Artikel lesen
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