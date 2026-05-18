BÖRSE HEUTE: DAX steigt trotz Nasdaq-Schwäche (18.05.2026)

Die Börse Heute und Börse Aktuell zeigen erneut ein gemischtes Bild an den internationalen Finanzmärkten. Während die Wall Street vor allem durch Schwäche im Technologiesektor belastet wurde, präsentierten sich die europäischen Märkte deutlich robuster. Besonders der deutsche DAX konnte kräftig zulegen und profitierte von positiven Unternehmensentwicklungen sowie einer stabileren Stimmung in Europa.

Im Fokus der Anleger stehen weiterhin geopolitische Spannungen rund um den Iran-Konflikt, steigende Ölpreise sowie die mit Spannung erwarteten Quartalszahlen von Nvidia. Gleichzeitig bleibt die laufende Berichtssaison insgesamt überraschend stark und sorgt weiterhin für Unterstützung an den Aktienmärkten.

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