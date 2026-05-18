XRP Kurs springt 5 % nach CLARITY Act, doch der Senat muss noch zustimmen

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Der XRP Kurs legte am 14. Mai um fünf Prozent zu, nachdem das Senate Banking Committee den CLARITY Act mit einer Mehrheit von 15 zu 9 Stimmen verabschiedet hatte. Großanleger kontrollieren inzwischen 68,48 Prozent des zirkulierenden XRP-Angebots, den höchsten Anteil seit Mai 2018. Spot-XRP-ETFs verzeichneten Zuflüsse von 25,8 Millionen Dollar an einem einzigen Tag, dem stärksten Zufluss seit Jahresbeginn. Trotzdem notiert der XRP Kurs bei rund 1,41 Dollar und damit 60 Prozent unter dem Allzeithoch von 3,65 Dollar aus dem Juli 2025. Der vollständige Weg durch den Senat, die Abstimmung mit dem Repräsentantenhaus und die Unterschrift des Präsidenten bleibt offen. Die Frist vor der Memorial-Day-Pause macht die kommenden Tage im Kongress entscheidend für die Entwicklung des XRP Kurs. Dieser Artikel analysiert, was der CLARITY Act für den XRP Kurs bedeutet und welche Daten Anleger beachten sollten. Gleichzeitig zeigt der Presale-Markt, wohin Kapital fließt, wenn Großanleger auf politische Klarheit warten. Frische Zahlen und Wallet-Bewegungen verraten, wo die stärkste Überzeugung im Markt liegt.

XRP Kurs reagiert auf CLARITY Act und Rekord-Akkumulation durch Wale

Das Senate Banking Committee stimmte am 14. Mai dafür, den CLARITY Act weiterzuleiten, der XRP als digitale Ware unter Bundesrecht einstufen würde. Dieser Schritt beendet eine regulatorische Unsicherheit, die seit der SEC-Klage gegen Ripple im Dezember 2020 auf dem XRP Kurs lastete. Der XRP Kurs reagierte mit einem Sprung über 1,50 Dollar, dem ersten Ausbruch über diese Schwelle seit Wochen. Ripple-CEO Brad Garlinghouse nannte die Abstimmung auf X den entscheidenden Moment für die Branche. Das Gesetz muss noch den vollständigen Senat passieren und die Unterschrift des Präsidenten erhalten.

Daten von CoinMarketCap zeigen, dass Wallets mit mehr als zehn Millionen XRP nun 68,48 Prozent des Angebots kontrollieren. Ein einzelner Kauf von fast einer Million Dollar auf Coinbase wirkte als Auslöser. Spot-XRP-ETFs zogen am Montag 25,8 Millionen Dollar an Zuflüssen an. Für den XRP Kurs bedeutet diese Kombination aus Akkumulation und ETF-Nachfrage, dass Kapital aus mehreren Richtungen fließt.

Intesa Sanpaolo stockte ihre Position im Grayscale XRP Trust auf. Auf Upbit wurde XRP zum meistgehandelten Vermögenswert, was den XRP Kurs mit regionaler Nachfrage stützt. Tokenisierte Vermögenswerte auf dem XRPL haben die Marke von drei Milliarden Dollar überschritten.

Trotz dieser Dynamik notiert der XRP Kurs weiterhin 60 Prozent unter seinem Allzeithoch. Senatorin Lummis erklärte, dass bei den meisten Punkten Einigkeit bestehe, doch Senatorin Warren kritisierte Teile des Verfahrens. Laut CoinDesk bleibt die Memorial-Day-Pause die praktische Frist. Eine Spanne zwischen 1,41 und 1,48 Dollar dürfte für den XRP Kurs halten, bis der Kongress Klarheit bringt. In einem Markt, in dem Großanleger auf politische Entscheidungen zum XRP Kurs warten, stellt sich die Frage, welche Werkzeuge Tradern helfen, Einstiege zu finden, bevor sich die Masse bewegt.

Pepeto liefert einen funktionierenden Trading-Hub während des Presale-Fensters

Die Wartezeit auf gesetzliche Klarheit rund um den XRP Kurs zeigt, wie abhängig Large-Cap-Renditen von externen Ereignissen sind. Gleichzeitig zieht der Presale-Markt Kapital von Wallets an, die Einstiege suchen, die nicht von Senatsabstimmungen abhängen.

Die alte Methode, Chart-Seiten zu durchsuchen und auf Social-Media-Tipps zu vertrauen, funktioniert in einem so komplexen Markt nicht mehr. Pepeto löst dieses Problem mit drei Werkzeugen für den gesamten Handelsprozess. PepetoSwap ist ein gebührenfreier Trading-Hub, der die Kostenbarriere bei jedem Tausch beseitigt. Die Cross-Chain-Bridge verbindet verschiedene Netzwerke, sodass Halter nie auf einer einzelnen Chain festsitzen.

Der Risk Scorer prüft Token vor jedem Handel, was Käufern eine Schutzschicht bietet, die die meisten Plattformen nicht haben. Ob der XRP Kurs durch Wallet-Wachstum steigt oder der Markt aus Angst zurückfällt, jeder Trader muss prüfen, was er kauft, und Pepeto hat das Werkzeug dafür gebaut.

Das Projekt läuft auf einem getesteten System, das auf der offiziellen Pepeto-Website als vollständig aktiv bestätigt wird. SolidProof hat den gesamten Code auditiert und verifiziert, bevor der Presale geöffnet wurde, was dem Projekt eine Sicherheitsbasis gibt, die bei den meisten Presales fehlt. Das erwartete Binance-Listing setzt eine klare Frist, nach der der Presale-Preis nicht mehr existiert. Wer den XRP Kurs beobachtet und gleichzeitig Presale-Chancen prüft, findet hier ein Zeitfenster.

Mehr als zehn Millionen Dollar wurden von Wallets gesichert, die den Trading-Hub, die Bridge und den Risk Scorer als funktionierende Infrastruktur erkannt haben. Ein ehemaliger Binance-Experte hat den Token auf 420 Billionen Gesamtmenge aufgebaut, mit einem Presale-Preis von 0,0000001871 Dollar. Die offizielle Pepeto-Website dokumentiert jeden Meilenstein transparent. Die Wallets, die bereits investiert sind, haben sich positioniert, bevor das Listing bestätigt, was die frühen Einsteiger bereits sehen.

Fazit zum XRP Kurs und zum Presale-Einstieg

Der XRP Kurs könnte seine Ziele mit der Zeit erreichen, doch politische Entscheidungen bestimmen den Zeitplan und kein Anleger kontrolliert den Senat. Der richtige Einstieg zum richtigen Zeitpunkt trennt große Renditen von durchschnittlichen Ergebnissen. Tausende Wallets kaufen weiterhin in ein Projekt ein, das ein ehemaliger Binance-Experte mit einem funktionierenden Trading-Hub und einem erwarteten Binance-Listing aufgebaut hat. Das Muster, das frühe PEPE-Halter wohlhabend machte, deutet sich bei Pepeto erneut an. Das Listing ist das Ereignis, das den Presale-Einstieg in die Rendite verwandelt. Dieses Fenster auf der offiziellen Pepeto-Website bleibt nur begrenzt offen.

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Häufig gestellte Fragen

Was bedeutet der CLARITY Act für den XRP Kurs?

Der CLARITY Act würde den XRP Kurs stützen, indem er XRP als digitale Ware unter Bundesrecht einstuft und die regulatorische Unsicherheit beendet. Das Senate Banking Committee hat den Entwurf am 14. Mai verabschiedet, doch für den XRP Kurs bleibt entscheidend, ob der vollständige Senat und der Präsident zustimmen.

Was macht Pepeto zu einem starken Presale-Einstieg?

Pepeto bietet einen gebührenfreien Trading-Hub, eine Cross-Chain-Bridge und einen Risk Scorer, die alle bereits aktiv laufen. SolidProof hat den gesamten Code auditiert und verifiziert, bevor der Presale startete, und das erwartete Binance-Listing setzt eine klare Frist für den aktuellen Presale-Preis. Weitere Details finden Sie auf der offiziellen Pepeto-Website.