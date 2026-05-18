Die Renditen in den USA steigen unaufhaltsam. Am Anleihemarkt spielt sich eine Entwicklung ab, die den gesamten Aktienmarkt in die Knie zwingen könnte. Nun werden selbst die optimistischsten Bullen der großen Investmentbanken unruhig und warnen vor einer spürbaren Korrektur.Der Verkaufsdruck bei US-Staatsanleihen verschärft sich drastisch. Am Montag kletterte die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen Staatsanleihen auf rund 4,63 Prozent. Das ist der höchste Stand seit Januar 2025.Auslöser ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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