Köln (ots) -Der WDR-"MausLive"-Beitrag "Belal kommt aus Afghanistan" wurde am Montagabend (18.5.) in Berlin mit dem "CIVIS AUDIO AWARD für kurze Beiträge" ausgezeichnet. In der fünfminütigen Hör-Geschichte (Autorin: Sylke Blume / Redaktion: Isabel Hecker) erzählt der zwölfjährige Belal, wie er im Alter von acht Jahren mit seinen Eltern und Geschwistern aus Afghanistan fliehen musste. Anfangs tat er sich schwer, Deutsch zu lernen. Aber er hielt durch und lernte jeden Tag zusammen mit seinen beiden jüngeren Geschwistern und den Eltern. In dem Kurzfeature erzählt er, wie es der Familie heute geht, und nimmt die Autorin mit zum Fußballtraining.Die Jury schreibt in ihrer Begründung: "Das ist die Geschichte eines Jungen, der in seinem kurzen Leben schon viel erlebt hat und viel verarbeiten musste. Eine Geschichte von Alltag, Flucht und Krieg, erzählt aus Belals Perspektive und mit seinen Worten - knapp, lakonisch und überaus ernsthaft. Der Ton verzichtet auf Belehrung, ist kindgemäß, aber nie kindlich-kitschig."Der CIVIS Medienpreis, Europas bedeutendster Medienpreis für Integration und kulturelle Vielfalt, wurde am 18.5.2026 auf der der re:publica in Berlin verliehen. Ab Mittwoch, 20.5.2026, ist die Sendung in der ARD Mediathek abrufbar, am Donnerstag, 21.5.2026, 00:15 Uhr, strahlt Das Erste die Preisverleihung aus.MausLive ist täglich in WDR5 und im DAB+-Kanal Die Maus zu hören.Online-Angebot der Maushttps://www.wdrmaus.de/hoeren/mauslive.php5"Belal kommt aus Afghanistan"https://www.wdrmaus.de/hoeren/MausLive/Reportagen/belal-aus-afghanistan.php5Pressekontakt:WDR KommunikationTelefon: 0221 220 7100Email: kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/6277264