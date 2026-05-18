TwentyTwo Real Estate, ein unabhängiges europäisches Immobilieninvestitions- und -verwaltungsunternehmen, gibt bekannt, dass es eine Vereinbarung zum Erwerb des Terhills Resort in Belgien von LRM getroffen hat. Der Abschluss der Transaktion ist für den 29. Mai 2026 vorgesehen. Der von Center Parcs betriebene Premium-Ferienpark erstreckt sich über 63 Hektar und umfasst 250 Ferienhäuser am Wasser sowie zentrale Freizeiteinrichtungen inmitten einer einzigartigen Naturlandschaft am Tor zum Nationalpark Hoge Kempen. Center Parcs wird das Resort für mindestens die nächsten 10 Jahre weiterbetreiben, wodurch Kontinuität für die Gäste gewährleistet und die langfristige Positionierung des Resorts als führendes Freizeitziel in Limburg, einer der charakteristischsten Tourismusregionen Flanderns, gestützt wird.

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Das 2021 eröffnete Terhills Resort ist Teil der umfassenden langfristigen Umgestaltung der Umgebung zu einem führenden Natur-, Tourismus- und Freizeitziel. Für TwentyTwo Real Estate stellt der Erwerb sowohl eine attraktive Investition im Gastgewerbe als auch die Fortsetzung eines symbolträchtigen regionalen Sanierungsprojekts auf einem ehemaligen Industriegelände dar, das in drei Jahrzehnten durch Weitsicht und Engagement geprägt wurde. Das Resort verbindet hochwertige Unterkünfte mit einer einzigartigen natürlichen Umgebung und einer starken Attraktivität im In- und Ausland, unterstützt durch seine gute Erreichbarkeit und die Einbindung in ein umfassendes Freizeit- und Tourismus-Ökosystem.

Nach Abschluss der Transaktion wird TwentyTwo Real Estate seine europaweite Präsenz im Bereich Freizeit- und Destination-Hospitality weiter ausbauen und gleichzeitig seine etablierte Partnerschaft mit Center Parcs nach der Übernahme von Center Parcs Allgäu in Deutschland im Oktober 2023 weiter stärken. Die Akquisition steht zudem im Einklang mit der Strategie von TwentyTwo Real Estate, nachhaltigen langfristigen Wert zu schaffen. Das Resort befindet sich auf einem sanierten ehemaligen Industriegelände und profitiert von starken Umweltmerkmalen, darunter Holzrahmenbauweise, Solarinfrastruktur und umfassende Maßnahmen zur Förderung der Artenvielfalt auf dem gesamten Gelände. Im weiteren Sinne verdeutlicht die Transaktion die Überzeugung von TwentyTwo Real Estate hinsichtlich hochwertiger, erlebnisorientierter Objekte, die von führenden Hotelbetreibern, robusten Nachfragegrundlagen und einer starken langfristigen Relevanz in ihren lokalen Märkten getragen werden.

Daniel Rigny, Gründer und CEO von TwentyTwo Real Estate, kommentierte: "Das Terhills Resort verbindet starke Fundamentaldaten im Gastgewerbe mit einem wahrhaft unverwechselbaren Erbe und einem besonderen Ortsbezug. Wir sind stolz darauf, eine Immobilie zu erwerben, die die erfolgreiche langfristige Umgestaltung eines einzigartigen Gebiets in Limburg und, im weiteren Sinne, in Flandern verkörpert. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit Center Parcs und lokalen Akteuren daran zu arbeiten, diese Dynamik langfristig weiter auszubauen."

Benjamin Saura-Neri, Investment Director und Leiter des Bereichs Hospitality bei TwentyTwo Real Estate, fügte hinzu: "Wir freuen uns sehr, unsere Zusammenarbeit mit Center Parcs durch diese Transaktion weiter zu stärken. LRM hat eine zentrale Rolle bei der langfristigen Entwicklung und Positionierung des Resorts gespielt, und wir freuen uns, gemeinsam mit Center Parcs und lokalen Akteuren auf diesem Fundament aufzubauen."

Über TwentyTwo Real Estate

TwentyTwo Real Estate ist ein unabhängiger Immobilieninvestor und -betreiber mit einem verwalteten Vermögen von 5,2 Milliarden Euro in Europa. Die 2012 von Daniel Rigny gegründete Gruppe verbindet fundierte Finanzkompetenz mit operativer Exzellenz, um institutionellen und privaten Kunden wertsteigernde Investitionslösungen und Managementdienstleistungen über alle Immobilienanlageklassen hinweg anzubieten. TwentyTwo Real Estate hat sich zum Ziel gesetzt, nachhaltigen Wert für seine Investoren, Kunden und Mitarbeiter zu schaffen und gleichzeitig einen positiven Beitrag für Gesellschaft und Umwelt zu leisten.

Über LRM

LRM ist eine renditeorientierte Investmentgesellschaft, die nachhaltiges Wirtschaftswachstum in und aus Limburg fördert und anregt. LRM ist die treibende Kraft hinter einem einzigartigen regionalen Ökosystem und stellt Risikokapital und Fachwissen für Unternehmen und Projekte bereit, die sowohl Wohlstand als auch Wohlbefinden in Limburg und Flandern schaffen.

Über Center Parcs

Center Parcs wurde 1967 in den Niederlanden gegründet und ist ein führender europäischer Betreiber von Premium-Ferienparks mit 30 Standorten in den Niederlanden, Belgien, Deutschland, Frankreich und Dänemark. Die Marke konzentriert sich auf naturverbundene Erlebnisse und empfängt jährlich fast 4,4 Millionen Gäste. Center Parcs ist Teil der Pierre Vacances Center Parcs Group.

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