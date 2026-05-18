NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat Delivery Hero auf "Overweight" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Die Absicht hinter der deutlichen Anteilsaufstockung des US-Fahrdienstvermittlers Uber an dem Essenlieferdienst bleibe unklar, schrieb Marcus Diebel am Montag. Der Schritt sei aber eine eindeutige Bestätigung der strategischen Attraktivität der Vermögenswerte von Delivery Hero für Uber. Der Beteiligungsausbau verbessere zudem die Möglichkeiten von Uber, Einfluss auf eine mögliche Aufspaltung von Delivery Hero zu nehmen./rob/gl/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2026 / 18:14 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2026 / 18:14 / BST

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