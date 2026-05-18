Montage Ras El Hekma bietet an diesem Mittelmeerort erstmals markengeführte Residenzen zum Kauf an, zusammen mit dem ersten Montage-Resort der Region

Die in Abu Dhabi ansässige Modon Holding und Montage Hotels Resorts haben Montage Ras El Hekma angekündigt. Damit werden in Ras El Hekma an der ägyptischen Mittelmeerküste erstmals markengeführte Residenzen zum Kauf angeboten. Es ist das erste Montage-Resort in Ägypten und unterstützt das Wachstum der aufstrebenden Stadt zu einem globalen Freizeit-, Geschäfts- und Tourismuszentrum.

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Modon partners with Montage Hotels Resorts to bring ultra-luxury hospitality brand to Egypt's Ras El Hekma (Photo: AETOSWire)

Montage Ras El Hekma wird 200 Gästezimmer und Suiten sowie 96 Montage Residences umfassen. Das Angebot umfasst eine sorgfältig zusammengestellte Auswahl an Wellness- und Freizeitangeboten, darunter direkt am Strand gelegene Lagunen zum Schwimmen, ein Spa Montage mit 13 Behandlungsräumen sowie sechs gastronomische Einrichtungen, ergänzt durch Einkaufsmöglichkeiten und familienfreundliche Erlebnisse. Als Erlebniszentrum der weiteren Gemeinschaft wird das Resort außerdem Veranstaltungsflächen, weitläufige Rasenflächen und Terrassen im Freien sowie ein eigenes Clubhaus für Eigentümer bieten, das auf das private Wohnumfeld abgestimmt ist.

Als Herzstück der Erschließung von Ras El Hekma wird das Resort ein vom Gastgewerbe geprägtes Wohnumfeld schaffen, das privates Eigentum mit dem charakteristischen Montage-Ansatz für intuitiven, zurückhaltenden Luxus verbindet. Hinzu kommt ein vollständig betreuter Lebensstil, der von Leichtigkeit, Privatsphäre und Diskretion geprägt ist. Da für diese Kollektion keine weiteren Phasen geplant sind, bieten die Residenzen eine seltene und äußerst exklusive Gelegenheit zum Eigentumserwerb in einer vielschichtigen Küstenlandschaft mit 2,25 Kilometern Küstenlinie, sanft geschwungenen Fairways, einer integrierten Marina und Gästeerlebnissen von Weltklasse.

Bill O'Regan, Konzern-Geschäftsführer von Modon Holding, sagte: "Montage Hotels Resorts ist dafür bekannt, vermögende Reisende sowie Eigentümer anzusprechen, gehobene Gästeerlebnisse zu bieten und für kultiviertes Wohnen zu stehen, ohne den authentischen Bezug zum jeweiligen Umfeld zu verlieren. Dieses Ethos steht in engem Einklang mit Modons Vision für Ras El Hekma. Dort schaffen wir einen unverwechselbaren Ort am Mittelmeer, der von Qualität, Erlebnis und langfristigem Wert geprägt ist."

Die Montage Residences Ras El Hekma umfassen eine private Kollektion von 96 Villen unter der Marke Montage im Wadi Yemm, dem ersten Viertel von Ras El Hekma. Die Villen sind darauf ausgelegt, Raum, Licht, Privatsphäre und nahtloses Wohnen zwischen Innen- und Außenbereichen bestmöglich zur Geltung zu bringen. Die Villen mit drei bis sechs Schlafzimmern sind auf das Meer ausgerichtet und stärken damit die enge Verbindung zur umgebenden Landschaft und Natur. Ausgewählte Residenzen bieten Blick sowohl auf das Mittelmeer als auch auf einen Meisterschaftsgolfplatz.

Montage Ras El Hekma kennzeichnet das Debüt der internationalen Ultra-Luxusmarke in Ägypten sowie den Beginn einer umfassenderen Partnerschaft zwischen Modon und Montage, mit Potenzial für weitere Kooperationen an den Standorten von Modon. Die neuen Objekte ergänzen das bestehende Portfolio von Montage Hotels Resorts mit sechs ultraluxuriösen Resorts und Residenzen in den Vereinigten Staaten sowie Mexiko. Weitere Objekte sind auf den Bahamas, in Punta Mita und im Valle de Guadalupe geplant.

Alan J. Fuerstman, Gründer, Vorsitzender und Geschäftsführer von Montage International, sagte: "Die Marke Montage gemeinsam mit Modon nach Ägypten zu bringen, ist ein wirklich spannender Meilenstein auf unserem globalen Weg. Ras El Hekma ist ein außergewöhnlicher Ort, an dem reiches Erbe und durchdachtes Design auf eine Weise zusammenkommen, die Luxus an der Mittelmeerküste neu definiert. Wir fühlen uns geehrt, mit Modon zusammenzuarbeiten, um diese Vision zum Leben zu erwecken und auf dem herausragenden Ruf des Unternehmens für lebendige Gemeinschaften sowie Sport- und Lifestyle-Erlebnisse von Weltklasse aufzubauen."

Montage Ras El Hekma ist Teil des Masterplans Ras El Hekma im Wert von 35 Milliarden US-Dollar. Die Erschließung des 170,8 Millionen Quadratmeter großen Areals soll Ägyptens Nordküste in eine Stadt der nächsten Generation verwandeln und bis 2045 Investitionen in Höhe von 110 Milliarden US-Dollar anziehen. Resort und Residenzen entstehen im Wadi Yemm, dem ersten der 17 geplanten Viertel von Ras El Hekma, das nun aktiv umgesetzt wird. Als erste vollständig integrierte Küstengemeinde der Stadt bildet der Ort den Auftakt der umfassenderen Masterplan-Vision.

Wadi Yemm wird außerdem eine Reihe kultureller Wahrzeichen umfassen, die zur Identität der gesamten Stadt beitragen werden. Dazu gehören der Ras El Hekma Lighthouse sowie ein Amphitheater, das für bis zu 10.000 Gäste ausgelegt ist und ein jährliches Programm mit Kultur- sowie Unterhaltungsveranstaltungen ausrichten soll.

Ras El Hekma ist für eine nahtlose Anbindung über Straße, Seeweg und Luftweg konzipiert und liegt für fast die Hälfte der Weltbevölkerung innerhalb von vier Flugstunden. Dieser Ort wird einen neuen internationalen Flughafen umfassen, der in Hochgeschwindigkeitsbahnnetze, wichtige Autobahnen und Marinas eingebunden ist. Ergänzend ist ein eigenes Kreuzfahrtterminal geplant.

Ras El Hekma erstreckt sich über 44 Kilometer Mittelmeerküste und wird ein vielfältiges Angebot für Freizeit, Gastgewerbe und Kultur bieten. Im Zentrum des Orts entsteht ein zentrales Geschäfts- und Finanzviertel, ergänzt durch Bildungs-, Wohn- und gemischt genutzte Viertel, die eine lebendige ganzjährige Gemeinschaft tragen sollen.

Nach Fertigstellung wird Ras El Hekma voraussichtlich ca. 25 Milliarden US-Dollar jährlich zum ägyptischen BIP beitragen und etwa 750.000 Arbeitsplätze schaffen. Damit wird es zu einem der größten Stadtentwicklungs- und Investitionsprojekte der Region.

Potenzielle Käufer erhalten weitere Informationen unter modon.com oder telefonisch unter 800 MODON in den VAE, 7734 in Ägypten oder +201122222734 bei internationalen Anfragen.

Weitere Informationen zu Montage Ras El Hekma finden Sie auf www.montage.com. Folgen Sie außerdem @montagehotels sowie @montageraselhekma.

Über Modon

Modon ist eine internationale Holdinggesellschaft mit Hauptsitz in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate, und an der Abu Dhabi Securities Exchange (ADX) notiert. Modon gehört zu den Pionieren der urbanen Innovation und schafft ikonische Designs sowie Erlebnisse, die Erwartungen immer wieder übertreffen. Von Immobilien über Gastgewerbe, Vermögensverwaltung, Investmentmanagement, Veranstaltungen, Catering, Tourismus sowie städtische Infrastruktur erwecken wir Städte zum Leben, indem wir langfristige, nachhaltige Werte schaffen.

Über Montage Hotels Resorts

Montage Hotels Resorts ist ein von Alan J. Fuerstman gegründetes Managementunternehmen im ultraluxuriösen Gastgewerbe. Das Unternehmen richtet sich an vermögende, anspruchsvolle Reisende sowie Eigentümer und bietet eine kunstvoll zusammengestellte Kollektion unverwechselbarer Hotels, Resorts sowie Residenzen. Jedes Objekt der Marke Montage bietet behagliche Eleganz, ein besonderes Ortsgefühl und Ambiente, tadellose Gastfreundschaft sowie unvergessliche Kulinarik-, Spa- und Lifestyle-Erlebnisse. Das Portfolio an Hotels, Resorts und Residenzen umfasst Montage Laguna Beach, Montage Deer Valley, Montage Palmetto Bluff, Montage Los Cabos, Montage Healdsburg sowie Montage Big Sky. Zu den künftig geplanten Standorten gehören Montage Cay, Montage Punta Mita, Montage Valle de Guadalupe und Montage Ras El Hekma. Montage Hotels Resorts ist Mitglied von Preferred Hotels Resorts. Weitere Informationen finden Sie auf Instagram unter @montagehotels oder auf www.montage.com.

*Quelle: AETOSWire

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