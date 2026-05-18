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ETH notiert am 17. Mai bei 2.190 Dollar und steht damit 55 Prozent unter dem Allzeithoch von 4.946 Dollar aus dem August 2025. Die Ethereum Foundation hat das geplante Glamsterdam-Upgrade offiziell von Juni auf das dritte Quartal 2026 verschoben. Damit rückt die wichtigste technische Verbesserung des Jahres mehrere Monate in die Zukunft. Das Upgrade soll das Gaslimit von 60 Millionen auf 200 Millionen anheben und die Transaktionskosten um bis zu 78 Prozent senken. Gleichzeitig bleibt der Kurs unter dem 50-Tage- und dem 200-Tage-Durchschnitt. Standard Chartered hält am Kursziel von 7.500 Dollar für Ende 2026 fest, während Citi mit 3.175 Dollar deutlich vorsichtiger bleibt. Der neue Fed-Chef Kevin Warsh hat sein Amt am 15. Mai angetreten, und die Märkte rechnen mit 62 Prozent Wahrscheinlichkeit mit keiner Zinssenkung in diesem Jahr. Diese Ethereum Prognose steht unter dem Einfluss einer Verzögerung, die den wichtigsten Kurstreiber erst im Herbst bringt. Dieser Artikel untersucht, was die Verschiebung für den Kurs bedeutet und wohin sich Kapital in der Zwischenzeit bewegt.

Ethereum Prognose im Schatten der Glamsterdam-Verschiebung auf Q3 2026

Die Ethereum Foundation hat in einem Blogbeitrag am 12. Mai bestätigt, dass das Glamsterdam-Upgrade nicht mehr im Juni, sondern im dritten Quartal 2026 erwartet wird, wie CoinMarketCap berichtete. Ursprünglich war der Juni als Ziel genannt worden, doch die Soldøgn Interop auf Svalbard zeigte, dass weitere Tests nötig sind. Das Upgrade hebt das Gaslimit von derzeit 60 Millionen auf 200 Millionen an, was einer Verdreifachung der Kapazität entspricht. ePBS baut die Blockproduktion direkt ins Protokoll ein und trennt die Rollen von Buildern und Validatoren.

EIP-7928 führt Block-Level Access Lists ein, die parallele Transaktionsverarbeitung ermöglichen. EIP-8037 verteuert die Speicherung neuer Zustände, damit das höhere Gaslimit nicht zu unkontrolliertem Wachstum führt.

ETH bewegt sich bei 2.190 Dollar mit einer Marktkapitalisierung von 264 Milliarden Dollar. Der 200-Tage-Durchschnitt bei 2.335 Dollar hat den Kurs in diesem Monat bereits fünfmal abgewiesen. Der RSI liegt bei 42 und signalisiert eine neutrale bis leicht bärische Lage. Standard Chartered prognostiziert 7.500 Dollar bis Dezember, Citi bleibt bei 3.175 Dollar. Changelly erwartet für Mai einen Durchschnittskurs von rund 2.431 Dollar und ein Monatsmaximum von 2.655 Dollar. Das tägliche Handelsvolumen liegt bei rund 7,5 Milliarden Dollar, und rund 37 Millionen ETH sind im Staking gebunden, was 30 Prozent des Umlaufangebots entspricht.

Pepeto: Die Plattform, die unabhängig von der Ethereum Prognose Werkzeuge liefert

Die Ethereum Prognose verlangt Geduld, denn jeder Kurstreiber liegt Monate entfernt. Ein Presale in der richtigen Phase liefert Ergebnisse, bevor ein Upgrade überhaupt live gehen muss.

Käufer integrieren den Vertragsprüfer bereits in ihre tägliche Routine, ob der Markt steigt oder fällt. Je mehr Wallets hinzukommen, desto stärker wächst der Wert des Tokens, und jede frühe Position gewinnt an Bedeutung. Jeder Halter, der eingestiegen ist, erhält Werkzeuge, die Kapital schützen, Erträge verbessern und nichts kosten.

Ein ehemaliger Binance-Experte im Entwicklerteam hat diese Werkzeuge mit börsenwürdiger Sicherheit gebaut. SolidProof hat den gesamten Code vor dem Start des Presales geprüft und verifiziert, damit Käufer sicher sein können, dass die Verträge frei von versteckten Risiken sind. Mehr als 10 Millionen Dollar sind während einer der schwierigsten Phasen am Kryptomarkt eingegangen, was zeigt, dass die Wallets aus Überzeugung kaufen und nicht aus Hoffnung.

Der Pepe-Coin erreichte eine Marktkapitalisierung von 11 Milliarden Dollar ohne ein einziges Produkt, und Analysten beobachten, ob Pepeto mit echten Werkzeugen dieses Niveau übertreffen kann. Sobald der Handel beginnt, gehört der Presale-Einstieg bei 0,0000001871 Dollar der Vergangenheit an, und die Tage bis zum Listing sind die Zeit, die den frühen Wallets ihren Vorsprung verschafft.

Fazit zur Ethereum Prognose und zum Presale-Einstieg

Die Ethereum Prognose zeigt einen klaren Weg Richtung Glamsterdam und stärkere ETF-Zuflüsse, doch diese Gewinne brauchen Monate und Marktbedingungen, die nicht garantiert sind. Pepeto wartet nicht auf externe Katalysatoren. Der letzte Presale-Abschnitt war vorzeitig ausverkauft, und Käufer drängen weiter hinein, weil das bevorstehende Binance-Listing diesen Einstieg in die Rendite verwandeln könnte, die ETH-Halter das ganze Jahr über verfolgen werden. Wer jetzt einsteigt, positioniert sich auf der Seite, die beim Listing profitieren kann, und nicht auf der Seite, die den Einstieg verpasst hat. Die offizielle Pepeto-Website hält den Presale offen, und sobald das Listing diesen Einstieg schließt, ist der günstigste Einstieg nicht mehr verfügbar.

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