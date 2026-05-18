Die wichtigsten US-Indizes haben zum Wochenauftakt keine einheitliche Richtung gezeigt. Der Dow Jones rettete am Montag ein leichtes Plus von 0,32 Prozent auf 49.686 Punkte über die Ziellinie. Der S&P 500 verlor hauchdünn 0,07 Prozent auf 7.403 Zähler. Deutlicher erwischte es den Nasdaq Composite, der um 0,51 Prozent auf 26.090 Punkte nachgab.Der Grund für den Druck auf die Aktienkurse bleibt der jüngste Renditesprung bei den US-Staatsanleihen. Weil die Rendite der zehnjährigen Anleihen zulegte, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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