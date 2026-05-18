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Dow Jones News
18.05.2026 22:39 Uhr
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MÄRKTE USA/Knapp behauptet - Trump-Post hievt Dow & Co von Tiefs nach oben

DJ MÄRKTE USA/Knapp behauptet - Trump-Post hievt Dow & Co von Tiefs nach oben

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Nach einem gut behaupteten Start haben die US-Börsen am Montag mit moderaten Verlusten geschlossen. Die Meldungslage zum Nahostkonflikt wurde zwar aufmerksam, bewegte zunächst aber kaum. Medienberichten zufolge sollen sowohl Washington als auch Teheran Änderungen an ihren jeweiligen Vorschlägen zur Beendigung des Krieges vorgenommen haben, aber weiterhin weit auseinanderliegen. Die Ölpreise gaben zunächst nach, stiegen dann angesichts neuer Sicherheitsvorfälle im Nahen Osten wieder deutlicher, um am Ende wieder klar von den Tageshochs zurückzukommen.

Während die Ölpreise im Späthandel zurückkamen, erholten sich die Aktienkurse deutlich von den Tagestiefs. Auslöser war, dass US-Präsident Donald Trump über seine sozialen Medien mitgeteilt hatte, einen angeblich für Dienstag geplanten Militärschlag gegen den Iran auszusetzen. Trump sagte, er komme damit einer Bitte diverser Golfstaaten nach, die ihm mitgeteilt hätten, dass ernsthafte Verhandlungen im Gange seien und eine Einigung möglich sei.

Der eng gefasste Dow-Jones-Index schloss 0,3 Prozent im Plus bei 49.686 Punkten, der wesentlich breitere S&P-500 büßte am Ende lediglich 0,1 Prozent ein. Die technologielastigen Nasdaq-Indizes gaben um bis zu 0,5 Prozent nach, hatten im Tief aber auch schon bis zu 1,4 Prozent zurückgelegen. An der Nyse gab es nach ersten Angaben 1.608 (Freitag: 641) Kursgewinner und 1.149 (2.127) Kursverlierer. Unverändert schlossen 49 (38) Titel.

Brent-Öl kostete zuletzt knapp 109 Dollar, fast 4 Dollar weniger als im Tageshoch. Am Anleihemarkt kam es zu keiner Entspannung. Dort waren in der Vorwoche die Renditen auf Mehrjahreshochs gestiegen in Reaktion auf höher als erwartet ausgefallene Inflationsdaten, wiederum als Folge des Energiepreisschocks durch den Iran-Krieg. Die Zehnjahresrendite verharrte bei 4,60 Prozent. Der Dollar gabt nach seinem kräftigen Anstieg im Sog der gestiegenen Marktzinsen leicht nach, der Euro stieg auf 1,1655 Dollar. Der Goldpreis legte um 22 Dollar zu auf 4.560 je Feinunze.

Am Aktienmarkt wurden insbesondere Technologieaktien gemieden. Für Vorsicht sorgte hier, dass am Mittwoch nach US-Börsenschluss die Quartalsergebnisse der KI-Ikone Nvidia auf dem Programm stehen. Die Zahlen gelten wie üblich als wichtiger Gradmesser, inwieweit der KI-Hype - unter anderem am Aktienmarkt - sowie die immensen KI-Investitionen vieler Unternehmen gerechtfertigt sind. Nvidia gaben um 1,3 Prozent nach, auch andere Chipaktien wie AMD, Broadcom oder Intel geben nach.

Dominion Energy zogen um 9,4 Prozent an. Das Energieunternehmen wird vom Wettbewerber Nextera Energy übernommen in einem 67 Milliarden Dollar schweren Deal. Nextera verbilligten sich um 4,6 Prozent. Das Geschäft vereint zwei der größten US-Versorgungsunternehmen zu einem Energiegiganten an der Ostküste.

Regeneron sackten nach einem Studienfehlschlag mit einem Präparat gegen Hautkrebs um knapp 10 Prozent ab.

Bio-Rad Laboratories sprangen um 13,9 Prozent. Der aktivistische Investor Elliott Investment hat laut Wall Street Journal eine beträchtliche Beteiligung an dem Anbieter von Labor- und Diagnostik-Ausrüstung. LiveRamp haussierten um über 27 Prozent mit der Nachricht, dass das französische Werbeunternehmen Publicis den Datenspezialisten für einen Gesamtwert von 2,2 Milliarden Dollar übernehmen will.

Delta Air Lines legten nur anfangs zu, schlossen aber unverändert, während Macy's um 0,6 Prozent stiegen, nachdem Berkshire Hathaway Positionen bei der Fluggesellschaft und bei dem Einzelhändler aufgebaut hatte. UnitedHealth fielen dagegen um 0,7 Prozent. Bei dem Krankenversicherer ist die Investmentholding ausgestiegen. 

INDEX       zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
DJIA      49.686,12  +0,3  +159,95    49.526,17 
S&P-500     7.403,05  -0,1   -5,45    7.408,50 
NASDAQ Comp   26.090,73  -0,5  -134,41    26.225,15 
NASDAQ 100   28.994,37  -0,4  -130,83    29.125,20 
 
 
US-Treasuries   Rendite  +/- Tageshoch    Tagestief 
2 Jahre       4,06 -0,02    4,11      4,04 
5 Jahre       4,25 -0,00    4,29      4,22 
10 Jahre       4,60 +0,01    4,63      4,56 
 
 
DEVISEN      zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag Fr, 17:01 
EUR/USD      1,1651  +0,2   0,0026     1,1625   1,1628 
EUR/JPY      185,12  +0,3   0,6000     184,52  184,4000 
EUR/CHF      0,9138  -0,1  -0,0007     0,9145   0,9143 
EUR/GBP      0,8674  -0,6  -0,0048     0,8722   0,8713 
USD/JPY      158,87  +0,1   0,1100     158,76  158,5900 
GBP/USD      1,3429  +0,8   0,0108     1,3321   1,3343 
USD/CNY        6,8  -0,1  -0,0092     6,8092   6,8092 
USD/CNH      6,7988  -0,2  -0,0138     6,8126   6,8118 
AUS/USD      0,7166  +0,3   0,0018     0,7148   0,7155 
Bitcoin/USD   76.945,08  -1,7 -1.313,40    78.258,48 79.139,91 
 
 
ROHOEL      zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex     106,12  +0,7    0,70     105,42 
Brent/ICE     108,86  -0,4   -0,40     109,26 
 
 
Metalle      zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
Gold       4.557,79  +0,4   19,77    4.538,02 
Silber       77,34  +1,8    1,39      75,95 
Platin      1.971,36  -0,1   -2,09    1.973,45 
 
(Angaben ohne Gewähr)

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos

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May 18, 2026 16:08 ET (20:08 GMT)

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