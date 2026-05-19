Bitcoin Prognose: Warum 500 Millionen Dollar Liquidation den BTC-Kurs unter 79.000 Dollar drücken

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Long-Positionen im Wert von 500 Millionen Dollar wurden in nur 48 Stunden aufgelöst, und Bitcoin handelt am 17. Mai 2026 bei rund 78.000 Dollar. Die Rallye über 81.000 Dollar nach dem CLARITY Act hielt nur zwei Tage, bevor steigende Anleiherenditen den gesamten Kryptomarkt wieder nach unten zogen. Der Fear and Greed Index steht bei 31, tief im Angstbereich. Von 32 technischen Indikatoren auf CoinCodex zeigen 22 ein bärisches Signal.

Die Bitcoin Prognose für Ende Mai liegt bei 86.500 Dollar im optimistischen Fall, doch die aktuelle Dynamik spricht eine andere Sprache. Dieser Artikel untersucht die Kräfte hinter dem Einbruch und zeigt, wo sich erfahrene Anleger in Angstphasen positionieren. Der Unterschied zwischen Panikverkauf und strategischem Einstieg entscheidet über das Ergebnis der kommenden Monate. Die Bitcoin Prognose hängt jetzt davon ab, ob die Unterstützung bei 78.000 Dollar in dieser Woche hält.

Bitcoin Prognose nach 500 Millionen Dollar Liquidation

Krypto-Long-Positionen verloren 500 Millionen Dollar, als BTC auf 78.000 Dollar fiel und eine weltweite Anleihen-Verkaufswelle den Auslöser lieferte, wie CoinDesk berichtete. Die Sitzung war die schlimmste für US-Aktien seit März 2026. Bitcoin hatte nach der Abstimmung über den CLARITY Act im Bankenausschuss des Senats mit 15 zu 9 Stimmen noch über 81.000 Dollar notiert. Diese Rallye hielt genau 48 Stunden, bevor steigende Treasury-Renditen sämtliche Gewinne zunichte machten.

Der CLARITY Act überträgt der CFTC die Aufsicht über digitale Rohstoffe und der SEC die Zuständigkeit für digitale Wertpapiere. BTC berührte kurzzeitig 82.000 Dollar, bevor der Kurs bis zum 17. Mai auf 78.000 Dollar zurückfiel. Laut Changelly steht der Fear and Greed Index bei 31, tief im Angstbereich. Von 32 technischen Indikatoren signalisieren 22 ein bärisches und nur 10 ein bullisches Bild.

Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 81.011 Dollar, und BTC handelt deutlich darunter. Die Unterstützung hält bei 78.000 Dollar, und ein Bruch könnte eine Korrektur Richtung 75.000 bis 76.000 Dollar auslösen. Citi-Analysten halten an ihrem Ziel von 143.000 Dollar für 2026 fest, falls der CLARITY Act Gesetzeskraft erlangt. Der Gesetzentwurf muss allerdings noch den vollständigen Senat mit 60 Stimmen passieren.

Die Marktkapitalisierung liegt bei rund 1,56 Billionen Dollar mit einem täglichen Handelsvolumen von fast 32 Milliarden Dollar. Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten in dieser Woche Nettoabflüsse von rund 14.000 BTC, womit eine sechswöchige Zufluss-Serie endete. Die Bitcoin Prognose für 2026 bewegt sich laut CoinCodex zwischen 75.177 und 92.922 Dollar. Changelly erwartet einen Durchschnittskurs von rund 81.557 Dollar für Mai. In einem Markt, in dem selbst die optimistischste Bitcoin Prognose eine Erholung über Monate andeutet, stellt sich die Frage, wo schnellere Einstiege existieren.

Pepeto: Der Presale, der sich vom Bitcoin-Kurs abkoppelt

Wenn der Bitcoin-Kurs unter Druck gerät, suchen erfahrene Investoren nach Projekten mit niedrigem Einstieg und eigenem Antrieb. Genau dieses Muster zeigt sich bei Pepeto, einem Presale, der während der aktuellen Angstphase Kapital anzieht. Die Bitcoin Prognose zeigt, dass große Wallets im schnellsten Tempo seit einem Jahrzehnt laden, doch die größten Gewinne kommen nie vom Kauf dessen, was Wale bereits millionenfach halten.

BTC bewegt sich zwischen Akkumulation und Ausbruch, und die größten Halter wechseln in frühe Projekte, sobald ihre Positionen voll sind. In einem einzigen Large Cap zu verharren, während das kluge Geld in kleinere Wetten streut, bedeutet den Multiplikator zu verpassen, den Bitcoin bei 78.000 Dollar nicht bieten kann. Hier setzt Pepeto an. Es geht um das Listing-Ereignis, das Presale-Einstiege in Ergebnisse verwandeln könnte, die die Bitcoin Prognose so nicht liefern kann.

Mehr als 10 Millionen Dollar sind eingeflossen, weil Anleger Werkzeuge suchen, die Kapital rund um dieses Listing schützen. Der Vertrags-Scanner prüft Token auf Risiken, bevor ein Handel durchgeht, und die Cross-Chain-Brücke bewegt Vermögenswerte zwischen Netzwerken ohne Kosten. Ein ehemaliger Binance-Experte im Team hat jedes Werkzeug auf der Plattform mitgestaltet. Die gesamte Codebasis wurde vor dem Start des Presales von SolidProof geprüft und verifiziert, was den Einstieg für Anleger sicherer macht.

Statt auf zufällige Verträge zu vertrauen und zu hoffen, dass nichts schiefgeht, erhalten Anleger eine Verifizierung in jeder Transaktion. Wenn der Bitcoin-Kurs weiter steigt, wächst der Bedarf an sicherem und günstigem Handel mit ihm. Die Wallets, die bei Pepeto zum Preis von 0,0000001871 Dollar einsteigen, positionieren sich vor dem erwarteten Binance-Listing in einer Phase, die größere Coins nicht mehr ermöglichen. Analysten sehen in diesem Einstieg ein Verhältnis, das BTC bei 78.000 Dollar nicht erreichen kann.

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