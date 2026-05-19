Anerkannt für die Completeness of Vision und der Ability to Execute

Infobip freut sich bekannt zu geben, dass die globale, auf KI ausgerichtete Cloud-Kommunikationsplattform Infobip im Gartner Magic Quadrant 2026 for Communications Platform as a Service als Leader ausgezeichnet wurde. vollständige Bericht wird in Kürze zum kostenlosen Download bereitstehen schauen Sie bald wieder vorbei!

Nach Ansicht von Infobip spiegelt diese Anerkennung wider, was das Unternehmen in den letzten 20 Jahren aufgebaut hat: eine Kommunikationsplattform, die sich stets auf die tatsächlichen Bedürfnisse der Kunden konzentriert und sich im Zuge der Marktveränderungen weiterentwickelt. Infobip ist der Ansicht, dass Anerkennung in einem schnelllebigen Markt nicht durch das Verfolgen von Trends entsteht, sondern durch disziplinierte Umsetzung und eine klare langfristige Vision.

Anlässlich seines 20-jährigen Bestehens ist das Unternehmen der Meinung, dass der Übergang zu agentischer KI die bedeutendste Transformation in der Kundenkommunikation in unserer Geschichte darstellt. Infobip ist der Ansicht, dass Unternehmen einen Partner benötigen, der sie in die Lage versetzt, von Kampagnen und starren Arbeitsabläufen zu autonomen, zielorientierten Interaktionen überzugehen, während gleichzeitig die Offenheit und Flexibilität bewahrt wird, sich an die technologische Entwicklung anzupassen.

Silvio Kutic, CEO und Mitbegründer von Infobip, sagte: "Nach 20 Jahren haben wir gelernt, dass diejenigen Unternehmen Bestand haben, die sich auf ihre Kunden konzentrieren und nicht jedem Trend hinterherlaufen. Wir sind davon überzeugt, dass die Auszeichnung als Leader im Gartner Magic Quadrant for CPaaS eine Bestätigung unserer Vision und unserer Arbeitsweise mit unseren Kunden darstellt: Wir hören zu, wir setzen um und wir entwickeln Lösungen, die unseren Kunden Wahlmöglichkeiten bieten."

Gartner liefert Führungskräften und ihren Teams umsetzbare, objektive Erkenntnisse. Dank fachkundiger Beratung und leistungsfähiger Tools lassen sich schnellere und fundiertere Entscheidungen treffen und die Leistung bei den geschäftskritischen Prioritäten eines Unternehmens steigern. Der Gartner Magic Quadrant bewertet Anbieter anhand ihrer Umsetzungsfähigkeit und der Vollständigkeit ihrer Vision. Infobip fühlt sich geehrt, in diesem bedeutenden Bericht zu den anerkannten Anbietern gezählt zu werden. Erfahren Sie mehr über den Magic Quadrant.

Gartner, Magic Quadrant for Communications Platform as a Service von Lisa Unden-Farboud, Pankil Sheth, Ajit Patankar, 18. Mai 2026.

Gartner Haftungsausschluss

Gartner empfiehlt keine Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen, die in seinen Forschungspublikationen dargestellt werden, und rät Technologieanwendern nicht, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Auszeichnungen zu wählen. Gartner Research-Publikationen geben die Meinung des Gartner Research-Unternehmens wieder und sollten nicht als Tatsachenbehauptungen ausgelegt werden. Gartner lehnt jede ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung in Bezug auf diese Studie ab, einschließlich jeglicher Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

GARTNER ist eine eingetragene Marke und Dienstleistungsmarke von Gartner und Magic Quadrant ist eine eingetragene Marke von Gartner, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften in den USA und international und wird hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten.

Über Infobip

Infobip ist eine globale Cloud-Kommunikationsplattform, die es Unternehmen ermöglicht, mit KI als treibender Kraft der Innovation vernetzte Erlebnisse über alle Phasen der Customer Journey hinweg zu schaffen. Über eine einzige, nativ entwickelte Plattform bietet Infobip Omnichannel-Engagement-, Identitäts-, Benutzerauthentifizierungs- und Contact-Center-Lösungen, die Unternehmen und Partnern helfen, die Komplexität der Verbraucherkommunikation zu bewältigen und gleichzeitig das Wachstum voranzutreiben und die Kundenbindung zu erhöhen. Infobip konzentriert sich darauf, die Einführung von KI zu ermöglichen und zu beschleunigen, während es seine Transformation zu einem KI-orientierten Unternehmen fortsetzt. Die Technologie von Infobip hat die Kapazität, über sieben Milliarden Mobilgeräte auf sechs Kontinenten zu erreichen, die mit über 10.000 Verbindungen verbunden sind, von denen mehr als 800 direkte Betreiberverbindungen sind. Das Unternehmen wurde 2006 gegründet und wird von seinen Mitbegründern, CEO Silvio Kutic und Izabel Jelenic, geleitet.

Zu den jüngsten Auszeichnungen zählen:

Infobip wurde im "Juniper Research RCS for Business 2026 Leaderboard" (Februar 2026) als Established Leader ausgezeichnet

Infobip wurde von Frost Sullivan im Rahmen des "Frost Radar: Communications Platform as a Service (CPaaS)" als Leader in den Bereichen Wachstum und Innovation ausgezeichnet (Oktober 2025)

Infobip wurde im Marktbericht von Juniper Research Mobile Messaging Fraud Prevention (September 2025) als Leader Anbieter eingestuft

Infobip wurde zum dritten Mal in Folge im Gartner Magic Quadrant for Communications Platform as a Service (CPaaS) als Leader ausgezeichnet. Im Jahr 2025 nimmt das Unternehmen den Spitzenplatz in der Kategorie Completeness of Vision ein (Juli 2025)

Infobip wurde in die Liste der "Top 75" der innovativsten Unternehmen Europas 2025 des Magazins Fortune aufgenommen und gehört damit zu den besten 25 aller gelisteten Unternehmen (Juni 2025)

Infobip wurde im Omdia CPaaS Universe Report zum dritten Mal als Leader eingestuft (April 2025)

Infobip wurde im Conversational AI Leaderboard von Juniper Research (Februar 2025) als Leader eingestuft

Infobip wurde im IDC MarketScape (Februar 2025) zum dritten Mal als CPaaS Leader ausgezeichnet

Infobip wurde im CPaaS MetriRank-Bericht von Metrigy (Dezember 2024) als einer der führenden CPaaS-Anbieter ausgezeichnet

Infobip wurde von Juniper Research als führender Anbieter auf dem Markt für AIT-Betrugsprävention ausgezeichnet (Oktober 2024)

Infobip wurde in die jährliche Liste der weltweit innovativsten Unternehmen von Fast Company aufgenommen (März 2024)

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