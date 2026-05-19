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Aurzen sorgt diesen Sommer mit intelligenten Projektoren für ein noch intensiveres Erlebnis beim Anschauen von Sportgroßereignissen



19.05.2026 / 03:45 CET/CEST

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IRVINE, Kalifornien, 19. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Aurzen hat heute seine Kampagne "Big Summer Moments" gestartet und lädt Fußballfans dazu ein, die größten Momente dieser Saison noch intensiver und mitreißender zu erleben. Die Kampagne vereint müheloses Streaming, intelligente Automatisierung und mobiles Großbild-Fernsehen und stellt intelligente Projektoren in den Mittelpunkt, die sich ideal für Spieltage, Filmabende und gemeinsames Home-Entertainment eignen - mit zeitlich begrenzten Rabatten von bis zu 40 %. An der Spitze des Sortiments steht der EAZZE D1 MAX , der weltweit erste ultrahelle Projektor mit Android TV OS 14.0 und dem neuesten Google TV. Mit einer SGS-zertifizierten Helligkeit von 1000 ANSI-Lumen, Dolby Audio, MEMC-Bewegungskompensation und vollautomatischer Bildanpassung bietet er ein makelloses Seherlebnis bei minimalem Einrichtungsaufwand. Fans in den USA können sich dieses Flaggschiff-Modell jetzt bei Amazon für 279,98 USD sichern - das entspricht einer Ersparnis von 20 % gegenüber dem Listenpreis von 349,99 USD. Der BOOM mini ist ein All-in-One-Google-TV-Projektor, der native 1080p-Schärfe, 500 ANSI-Lumen, einen speziellen Kindermodus und Zugriff auf über 10.000 Apps bietet. Jetzt mit Aurzens proprietärer VibeBass-Audiotechnologie aufgerüstet - mit zwei symmetrischen Lautsprechern, vier passiven Akustikmodulen und einem KI-optimierten DSP mit Impact Sync - liefert er tiefe, stadionähnliche Bässe ohne dumpfes Dröhnen. Warten Sie nicht mit dem Upgrade: Käufer in den USA können sich diesen bahnbrechenden Sound mit einem massiven Rabatt von 34 % für 229,98 USD sichern, während Käufer in Großbritannien bei einem Preis von 237,48 £ sofort über 112 £ sparen. Für europäische Fans bietet dieses leistungsstarke Kraftpaket mit zahlreichen Funktionen ein unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis für nur 279,97 €. Aurzen stellt außerdem den EAZZE D1R vor, der von Roku TV, Amerikas führender Streaming-Plattform, betrieben wird. Mit Hunderten von integrierten Streaming-Kanälen, 1080p-Full-HD-Projektion und zwei 5-W-Lautsprechern mit Dolby Audio bietet der D1R ein echtes All-in-One-Home-Entertainment-Erlebnis für Wohnzimmer, Schlafzimmer und den Außenbereich. In den USA wird der EAZZE D1R ab dem 20. Mai für nur 119,99 USD erhältlich sein. In Großbritannien soll er am 1. Juni auf den Markt kommen - als erster Roku TV Smart Projector, der das volle Streaming-Erlebnis der Plattform in britische Haushalte bringt, einschließlich lokaler Apps wie BBC iPlayer und ITVX - zu einem außergewöhnlichen Aktionspreis von nur 129,99 £, gegenüber dem Listenpreis von 199,99 £. Abgerundet wird das Sortiment durch den EAZZE D1 air , der über zertifizierte Unterstützung für Netflix, YouTube und Prime Video verfügt, innerhalb von 8 Sekunden hochfährt, ein drehbares Design, ToF-Autofokus und Trapezkorrektur sowie Kompatibilität mit USB-C-Powerbanks mit 65 W bietet. In Europa können Outdoor-Fans diesen perfekten tragbaren Begleiter mit einem Rabatt von 25 % für 149,99 € erwerben. Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2981842/1920x1080.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/aurzen-sorgt-diesen-sommer-mit-intelligenten-projektoren-fur-ein-noch-intensiveres-erlebnis-beim-anschauen-von-sportgroWereignissen-302775455.html



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