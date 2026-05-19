Schweden scheint immer mehr zum "KI-Schlaraffenland" für Anleger zu werden. Nachdem Sivers und Silex schon enorme Kurssprünge hingelegt haben, macht jetzt der nächste KI-Wert aus dem hohen Norden auf sich aufmerksam!Die Aktie von Sivers Semiconductors ist innerhalb von wenigen Wochen zum Tenbagger mutiert, und das Papier von Silex Microsystems hat vergangene Woche einen starken Börsenstart aufs Parkett gelegt. Am ersten Handelstag schoss das Papier um rund 130 Prozent in die Höhe. Während beide Konzerne vom KI-Boom rund um Rechenzentren und Chips profitieren konnten, macht jetzt ein weiterer KI-Konzern aus Schweden in einem anderen Bereich auf sich aufmerksam. Nach guten Zahlen für das …Den vollständigen Artikel lesen
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