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Pressemitteilung // 19. Mai 2026
Formycon erweitert kommerzielles Portfolio: Aflibercept-Biosimilars Ahzantive und Baiama in der Europäischen Union verfügbar
Planegg-Martinsried - Die Formycon AG (FWB: FYB, "Formycon") gibt gemeinsam mit ihrem Lizenzpartner Klinge Biopharma GmbH ("Klinge") die Markteinführung des Eylea1-2mg-Biosimilars FYB203 in der Europäischen Union bekannt. Damit realisiert Formycon einen weiteren wichtigen Meilenstein in der Umsetzung seiner Wachstumsstrategie und erweitert sein kommerzielles Portfolio auf drei eigenentwickelte Biosimilars. Die Markteinführung der Ahzantive2- und Baiama3-Fertigspritze ("PFS") über mehrere Kommerzialisierungspartner startete am 15. Mai 2026 in europäischen Schlüsselmärkten wie Deutschland, Frankreich und Italien. Die Einführung in weiteren mittel- und osteuropäischen Ländern erfolgt schrittweise über die nächsten Wochen und Monate.
Nicola Mikulcik, CBO der Formycon AG, sagte: "Mit dem Launch von Ahzantive und Baiama erreichen wir einen weiteren wichtigen Meilenstein in der kommerziellen Skalierung unseres Portfolios. Im Rahmen unserer FYB4Growth-Strategie werden wir unser Biosimilar in der heterogenen europäischen Marktlandschaft mit mehreren starken Lizenzpartnern breit positionieren und Patientinnen und Patienten mit schweren Netzhauterkrankungen eine weitere sichere, wirksame und kosteneffiziente Behandlungsoption zugänglich machen."
Im März 2026 hat Formycon eine Vergleichs- und Lizenzvereinbarung mit Regeneron Pharmaceuticals, Inc. ("Regeneron") und Bayer Healthcare LLC ("Bayer") geschlossen und damit die Markteinführung in Europa ab dem 15. Mai 2026 sichergestellt. Bereits im Oktober 2025 hatte Formycon im Rahmen einer Vereinbarung mit Regeneron den US-Vermarktungsstart im 4. Quartal 2026 - unter bestimmten Umständen möglicherweise auch früher - gesichert.
Ahzantive und Baiama kommen in Europa als anwenderfreundliche Fertigspritze auf den Markt. Die Fertigspritze wurde gezielt für die Anforderungen intravitrealer Injektionen entwickelt und ermöglicht eine effiziente und sichere Behandlung von Patienten mit neovaskulärer (feuchter) altersbedingter Makuladegeneration (nAMD) und anderen schweren Netzhauterkrankungen. Die Einführung der Injektionslösung in einer Durchstechflasche ("Vial") erfolgt in ausgewählten Regionen im Laufe der kommenden Monate.
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1) Eylea ist eine eingetragene Marke von Regeneron Pharmaceuticals Inc.
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Die Aktien von Formycon sind im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert:
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19.05.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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|82152 Planegg-Martinsried
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|DE000A1EWVY8, NO0013586024
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|A1EWVY, A4DFJH
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