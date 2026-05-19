DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

CHINA-INVESTITIONEN - China investiert wieder mehr in Europa und baut dabei so viele Fabriken wie nie zuvor. Sogenannte Greenfield-Investitionen, bei denen keine Unternehmen aufgekauft, sondern neue Produktionsstätten errichtet werden, stiegen 2025 auf einen Höchstwert: Sie erreichten einen Wert von fast 9 Milliarden Euro - eine Steigerung von 51 Prozent gegenüber 2024. Zu diesem Ergebnis kommt eine neue Studie der China-Denkfabrik Merics und der Rhodium Group, die dem Handelsblatt vorliegt. (Handelsblatt)

E-AUTO-PRÄMIE - Der Automobilforscher Ferdinand Dudenhöffer hat die ab diesem Dienstag beantragbare E-Auto-Prämie angesichts der zwischenzeitlich gestiegenen Nachfrage nach rein elektrischen Fahrzeugen als überflüssige Steuergeldverschwendung kritisiert. "Das Geld hätte man sich sparen können, das hätte der Markt selbst geregelt", sagte Direktor des Bochumer Center Automotive Research der Augsburger Allgemeinen. "Schade um das Steuergeld, das nun an anderer Stelle wieder eingespart werden muss", betonte Dudenhöffer. (Augsburger Allgemeine)

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May 19, 2026 00:30 ET (04:30 GMT)

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