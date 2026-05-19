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HORNBACH Gruppe erzielt solide Ergebnisse und setzt auf weiteres Wachstum



19.05.2026 / 07:00 CET/CEST

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HORNBACH Gruppe erzielt solide Ergebnisse und setzt auf weiteres Wachstum Nettoumsatz der HORNBACH Gruppe im Geschäftsjahr 2025/26 um 3,8% auf 6,4 Mrd. EUR gestiegen, bereinigtes EBIT mit 264,7 Mio. EUR (-1,8%) nahezu auf Vorjahresniveau - im Einklang mit Prognose

Marktanteile in Deutschland und Europa im Kalenderjahr 2025 weiter ausgebaut - positiver Trend setzt sich in den ersten Monaten 2026 fort

Rohertrag (+4,1%) profitiert von neuen Sortimenten sowie Mix-Effekten und kompensiert gestiegene Kosten - Handelsspanne bei 35,0% (+0,2%-Pkt.)

Stabile Dividende von 2,40 EUR pro Aktie vorgeschlagen - Dividendenkontinuität in 39 aufeinanderfolgenden Jahren seit Börsengang

Ausblick 2026/27: Umsatz auf oder leicht über Vorjahr - drei neue Standorte geplant; bereinigtes EBIT in etwa auf dem Niveau des Vorjahres erwartet

Tabelle 1: Kennzahlen HORNBACH Gruppe GJ 2025/26: 1. März 2025 bis 28. Februar 2026 (in Mio. EUR soweit nicht anders angegeben) GJ 2025/26 GJ 2024/25 ± in % Nettoumsatz 6.433,9 6.200,0 3,8 davon Teilkonzern HORNBACH Baumarkt AG 6.081,7 5.847,0 4,0 Deutschland 2.848,6 2.783,8 2,3 - Übriges Europa 3.233,1 3.063,2 5,5 Flächenbereinigtes Umsatzwachstum (Teilkonzern HORNBACH Baumarkt AG)1) 2,4% 1,1% davon Teilkonzern HORNBACH Baustoff Union GmbH 352,4 357,1 -1,3 Rohertrag 2.249,1 2.160,6 4,1 Handelsspanne (in % vom Nettoumsatz) 35,0% 34,8% EBIT 256,2 252,7 1,4 Bereinigtes EBIT2) 264,7 269,5 -1,8 Bereinigte EBIT-Marge 4,1% 4,3% Konzernergebnis vor Steuern 201,3 208,0 -3,2 Konzernjahresüberschuss vor Gewinnanteilen anderer Gesellschafter 143,6 147,2 -2,4 Ergebnis je HORNBACH Holding Aktie (unverwässert/verwässert in EUR) 8,66 8,80 -1,6 Investitionen (CAPEX) 220,4 183,7 19,9

1) ohne Währungseffekte; enthält den Umsatz aller Märkte, die seit mindestens einem Jahr geöffnet sind, sowie den Umsatz der Online-Shops 2) bereinigt um nicht-operative Aufwendungen und Erträge, z. B. Wertminderungen von Vermögenswerten, Erträge aus der Veräußerung von Immobilien, Erträge aus Zuschreibungen von in Vorjahren wertgeminderten Vermögenswerten Bei Prozentangaben und Zahlen können Rundungsdifferenzen auftreten. Prozentangaben sind auf Basis TEUR gerechnet. Bornheim (Pfalz), Deutschland, 19. Mai 2026. Die HORNBACH Gruppe (HORNBACH Holding AG & Co. KGaA Konzern; ISIN: DE0006083405) hat das Geschäftsjahr 2025/26 (1. März 2025 bis 28. Februar 2026) mit einem Umsatz von 6,4 Mrd. EUR (+3,8%) und einem bereinigten EBIT von 264,7 Mio. EUR (-1,8%) trotz eines herausfordernden Konsumumfelds und gestiegener Kosten erfolgreich abgeschlossen. Gemäß ihrer Dividendenpolitik wird die Verwaltung der HORNBACH Holding der Hauptversammlung am 10. Juli 2026 eine stabile Dividende von 2,40 EUR je Aktie vorschlagen. Im laufenden Geschäftsjahr 2026/27 erwartet HORNBACH einen Nettoumsatz auf oder leicht über dem Niveau des Geschäftsjahres 2025/26 sowie ein bereinigtes EBIT in etwa auf dem Niveau des Geschäftsjahres 2025/26. Die Prognose reflektiert einerseits das geplante Wachstum durch neue Märkte und auf bestehender Fläche sowie andererseits anhaltende geopolitische Unsicherheiten. "Wir blicken zuversichtlich auf das laufende Geschäftsjahr 2026/27, auch wenn das Marktumfeld anspruchsvoll bleibt. Der europäische DIY-Markt ist strukturell attraktiv und bietet insbesondere in Osteuropa hohes Nachfragepotenzial. Vor diesem Hintergrund setzen wir unsere Wachstumsstrategie konsequent fort und investieren gezielt in neue Standorte, Digitalisierung und operative Exzellenz. Bei unserer Prognose bleiben wir jedoch vorsichtig. Die Frühjahrssaison hat zwar bisher erfreulich gestartet, es ist jedoch damit zu rechnen, dass aktuelle geopolitische Entwicklungen negative Auswirkungen auf die Kostenentwicklung und die Nachfrage im Handel haben werden", sagt Albrecht Hornbach, Vorstandsvorsitzender der HORNBACH Management AG. Erich Harsch, Vorstandsvorsitzender der HORNBACH Baumarkt AG, kommentiert: "HORNBACH steht für Verlässlichkeit - gerade in einem wirtschaftlich herausfordernden Umfeld. Das Versprechen, günstigster Anbieter zu sein und auf Dauertiefpreise zu setzen, statt kurzfristige Rabattaktionen auszuloben, ist gerade in diesen Zeiten für uns selbstverständlich. Damit sorgen wir für Stabilität und Beständigkeit im Alltag unserer Kunden. Gleichzeitig arbeiten wir kontinuierlich am Ausbau der Interconnected-Retail-Architektur, um das Einkaufserlebnis für unsere Kunden weiter zu verbessern - unter anderem auch durch KI-Anwendungen, die bei der Projektberatung, der Vorbereitung bzw. Planung und der Produktauswahl helfen." HORNBACH Baumarkt steigert Umsatz und gewinnt weiter Marktanteile Die Nettoumsätze des größten operativen Teilkonzerns HORNBACH Baumarkt AG wuchsen im Geschäftsjahr 2025/26 um 4,0% auf 6,1 Mrd. EUR (2024/25: 5,8 Mrd. EUR), wovon 12,7% auf Online-Kanäle (inkl. Click & Collect) entfielen. Im Vergleich zum Vorjahr stieg der Online-Umsatz im Geschäftsjahr 2025/26 um 7,1% auf 771,4 Mio. EUR (2024/25: 720,3 Mio. EUR). Flächen- und währungsbereinigt erhöhte sich der Umsatz des Teilkonzerns um 2,4%. Im Kalenderjahr 2025 steigerte HORNBACH Baumarkt seine Marktanteile (GfK3)) erfolgreich auf 15,7% in Deutschland (2024: 15,2%), auf 29,4% in den Niederlanden (2024: 28,1%), auf 17,6% in Österreich (2024: 17,3%), auf 15,0% in der Schweiz (2024: 14,3%) und auf 38,8% in Tschechien (2024: 37,7%). Die positive Marktanteilsentwicklung setzte sich in den ersten Monaten des Jahres 2026 fort. Bereinigtes EBIT nahezu auf Vorjahresniveau aufgrund von starker Rohertragsentwicklung Mit 264,7 Mio. EUR (-1,8%) lag das bereinigte EBIT der HORNBACH Gruppe im Geschäftsjahr 2025/26 nahezu auf dem Niveau des Vorjahres (2024/25: 269,5 Mio. EUR). Dies steht im Einklang mit der am 21. Mai 2025 veröffentlichten Ergebnisprognose. Die bereinigte EBIT-Marge ging leicht zurück auf 4,1% (2024/25: 4,3%). Die Ergebnisentwicklung war beeinträchtigt durch gestiegene Personalkosten (+4,5%), die sowohl auf Gehaltssteigerungen als auch auf expansionsbedingten Personalaufbau zurückzuführen waren. Hinzu kamen höhere Betriebs- und Sachkosten, vor allem für Instandhaltung und IT-Infrastruktur. Die Handelsspanne lag mit 35,0% auf einem stabilen Niveau (2024/25: 34,8%). Das resultierende Rohertragswachstum (+4,1%) konnte die höheren Kosten sowie das aufgrund von Sondereffekten im Vorjahr rückläufige sonstige Ergebnis nahezu kompensieren. Die nicht-operativen Ergebnisbelastungen, die im Wesentlichen auf Bewertungseffekte nach IAS 36 (Impairments) zurückzuführen sind, verringerten sich im Geschäftsjahr 2025/26 auf 8,5 Mio. EUR (2024/25: 16,8 Mio. EUR). Das EBIT inklusive nicht-operativer Effekte erhöhte sich daher um 1,4% auf 256,2 Mio. EUR (2024/25: 252,7 Mio. EUR). Stabile Dividende vorgeschlagen - Jahresüberschuss leicht rückläufig Der Jahresüberschuss ging im Geschäftsjahr 2025/26 um 3,6 Mio. EUR auf 143,6 Mio. EUR zurück (2024/25: 147,2 Mio. EUR). Dies resultiert im Wesentlichen aus dem Rückgang des Finanzergebnisses um 10,2 Mio. EUR auf -54,9 Mio. EUR (2024/25: -44,7 Mio. EUR). Dazu trugen geringere Zinserträge, ein höherer Zinsaufwand und negative Währungseffekte bei. Das Ergebnis je Aktie der HORNBACH Holding belief sich auf 8,66 EUR (2024/25: 8,80 EUR). Vorstand und Aufsichtsrat werden der Hauptversammlung der HORNBACH Holding AG & Co. KGaA am 10. Juli 2026 eine stabile Dividende von 2,40 EUR je Aktie vorschlagen, was einer Ausschüttungsquote von 27,7% entspricht. Damit knüpft das Unternehmen an seine langjährige Dividendenstrategie an und zahlt zum 39. Mal seit Börsengang eine Dividende mindestens auf dem Niveau des Vorjahres. Der operative Cashflow stieg im Geschäftsjahr 2025/26 auf 374,7 Mio. EUR (2024/25: 318,4 Mio. EUR). Ausschlaggebend waren vor allem Veränderungen des Working Capital. Die HORNBACH Gruppe investierte Mittel in Höhe von 220,4 Mio. EUR (2024/25: 183,7 Mio. EUR), im Wesentlichen in Grundstücke und Gebäude für Neueröffnungen sowie in die Modernisierung und Erweiterung bestehender Märkte. In der Investitionssumme enthalten sind auch Grundstücke für die Expansion nach Serbien. Die erste Markteröffnung in Serbien ist Ende 2027 geplant. Prognose 2026/27: Ausblick reflektiert geplantes Wachstum und geopolitische Unsicherheiten Im Geschäftsjahr 2026/27 rechnet die HORNBACH Gruppe mit einem Nettoumsatz auf oder leicht über4) dem Niveau des Geschäftsjahres 2025/26 (6,4 Mrd. EUR) sowie mit einem bereinigten EBIT in etwa auf4) dem Niveau des Geschäftsjahres 2025/26 (264,7 Mio. EUR). Die Prognose reflektiert einerseits das geplante Umsatzwachstum durch neue Märkte, auf bestehender Fläche und im Onlinehandel sowie andererseits den möglichen Einfluss geopolitischer Entwicklungen auf Umsatz und Rohertrag. Zudem wird ein moderater Kostenanstieg erwartet, dessen Ausmaß unter anderem von den laufenden Tarifverhandlungen im deutschen Einzelhandel abhängt. Auch in den kommenden Jahren wird HORNBACH seine Wachstumsstrategie konsequent umsetzen und dazu die organische Expansion in bestehenden Ländern und auch im neuen Geschäftsgebiet Serbien kontinuierlich vorantreiben. Die Investitionen werden im Geschäftsjahr 2026/27 entsprechend den Expansionsplänen voraussichtlich gegenüber dem Vorjahr ansteigen. Tabelle 3: Weitere Kennzahlen HORNBACH Gruppe GJ 2025/26 GJ 2024/25 ± Anzahl der HORNBACH Baumarkt-Filialen5) 176 172 +4 Verkaufsfläche (HORNBACH Baumarkt) nach BHB (in T qm)6) 2.118 2.064 +2,6% Anzahl der HORNBACH Baustoff Union GmbH Niederlassungen 39 39 ±0 Anzahl Beschäftigte7) 25.514 25.319 +0,8%

3) GfK-Definition: Bau- und Gartenmärkte größer als 1.000 qm; Daten verfügbar für Deutschland, Niederlande, Österreich, Schweiz und Tschechischen 4) Für qualifiziert-komparative Prognosen gilt folgende unternehmenseigene Definition: Umsatz: "Auf dem Niveau des Berichtsjahres" = -2 % bis +2 % | "Leicht" = >+/-2 % bis +/-6 % | "Deutlich" = >+/-6 %; bereinigtes EBIT: "Auf dem Niveau des Berichtsjahres" = -5 % bis +5 % | "Leicht" = >+/-5 % bis +/-12 % | "Deutlich" = >+/-12 % 5) davon 173 HORNBACH Bau- und Gartenmärkte und drei Bodenhaus Fachmärkte 6) Verkaufsfläche BHB: Geschlossene Halle (beheizt oder unbeheizt): 100%; überdachte Freifläche (unbeheizt): 50%; Baustoff Drive-in (unbeheizt): 50%; nichtüberdachte Freifläche (unbeheizt): 25% 7) Mitarbeiterzahl zum Bilanz-Stichtag 28. Februar, einschließlich passiver Beschäftigungsverhältnisse, ohne Vorstände Hinweis Der Geschäftsbericht des HORNBACH Holding AG & Co. KGaA Konzerns für das Geschäftsjahr 2025/26 ist online verfügbar unter: www.hornbach-holding.de . Die Jahrespressekonferenz (Deutsch) findet heute um 11:00 Uhr statt. Die Live-Übertragung ist unter folgendem Link verfügbar:

https://www.appairtime.com/event/0c55af2f-7b40-4aa1-833b-8c111ed89142 Die Analysten- und Investorenkonferenz (Englisch) findet heute um 14:00 Uhr statt. Die Live-Übertragung ist unter folgendem Link verfügbar:

https://www.appairtime.com/event/941b4219-2881-4075-b4e0-9e3f2fad4b91 Erklärungen und Überleitungen zu den verwendeten Finanzkennzahlen finden Sie auf unserer Website . Über die HORNBACH Gruppe Die HORNBACH Gruppe ist ein unabhängiges, familiengeführtes Einzelhandelsunternehmen unter dem Dach der HORNBACH Holding AG & Co. KGaA, die an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und im SDAX vertreten ist. Die größte Tochtergesellschaft HORNBACH Baumarkt AG betreibt 177 großflächige Bau- und Gartenmärkte (inklusive Fachmärkte, Stand 19. Mai 2026) sowie Online-Shops in neun europäischen Ländern. Mit der Expansion nach Serbien wird derzeit das zehnte Land erschlossen. Zur Gruppe gehören darüber hinaus die HORNBACH Baustoff Union GmbH, ein regionales Baustoffhandelsunternehmen mit 39 Standorten im Südwesten Deutschlands und Frankreich, sowie die HORNBACH Immobilien AG, die für die Gruppe Einzelhandelsimmobilien entwickelt. Im Geschäftsjahr 2025/26 (Bilanzstichtag: 28. Februar 2026) erzielte die HORNBACH Gruppe einen Nettoumsatz von 6,4 Mrd. EUR und gehört damit zu den fünf größten Handelsunternehmen für Bau- und Gartenbedarf in Europa. HORNBACH beschäftigt rund 25.500 Mitarbeitende. Kontakte Presse und Investor Relations Antje Kelbert

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Pressesprecher

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