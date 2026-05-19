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Trade Republic stärkt den Amateursport und bringt Altersvorsorge auf den Fußballplatz in der Nähe.



19.05.2026 / 07:05 CET/CEST

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PRESSEMITTEILUNG





Trade Republic stärkt den Amateursport und bringt Altersvorsorge auf den Fußballplatz in der Nähe. Trade Republic Trade Republic startet gemeinsam mit 11teamsports deutschlandweite Initiative für den Amateurfußball und unterstützt tausende Vereine mit neuen Trikotsätzen.

Jeder Mannschaftssatz für nur 200 Euro, um Vereinskassen spürbar zu entlasten. Trade Republic übernimmt somit 80 Prozent der regulären Kosten für Trikotsätze von Männer-, Frauen-, Jugend- und Kinderteams.

Das Trade Republic Altersvorsorgedepot Logo auf den Trikots bringt das jüngst beschlossene, staatlich geförderte Altersvorsorgedepot und seine Mission direkt auf die Brust und in den Kopf der Nation.

Die Trikotsätze können ab sofort im Onlineshop von 11teamsports individuell in den Vereinsfarben und mit dem Vereinslogo auf den Trikotsätzen von Marken wie adidas, Nike oder PUMA gestaltet und bestellt werden. Berlin, 19. Mai 2026 - Trade Republic, Europas größte Sparplattform, startet eine großangelegte Amateursport-Offensive für alle Fußballbegeisterte. Gemeinsam mit Deutschlands führendem Teamsporthändler 11teamsports unterstützt das Unternehmen tausende lokale Fußballvereine. Jeder Verein kann individuell Trikotsätze in den eigenen Farben und mit Vereinslogo gestalten. Damit entlastet Trade Republic tausende Vereinskassen. Trade Republic übernimmt rund 80 Prozent der Kosten und reduziert damit den Preis für einen Trikotsatz auf 200 Euro. Dabei rückt die Initiative ein zentrales gesellschaftliches Thema in den Fokus: Die Notwendigkeit der privaten Altersvorsorge. "Seit zehn Jahren kämpfen wir gegen die Rentenlücke. Jetzt kommt die private Altersvorsorge endlich in der Mitte der Gesellschaft an. Und das mit starker Förderung vom Staat und einem einfachen Produkt" sagt Christian Hecker, Co-Founder von Trade Republic. "Wichtig ist, dass die Menschen aufmerksam werden auf die Chance, die Ihnen nun geboten wird. Deshalb starten wir unsere Vorbereitungen auf das neue Produkt mit einer Herzensangelegenheit. Ich selbst habe jahrelang zu Hause im Dorf Fußball gespielt. Uns war immer klar, dass wir so eine Aktion machen wollen. Wir unterstützen den Amateursport mit voller Leidenschaft." Trikots sind mehr als Sportbekleidung; sie stiften Identität und stärken den Teamzusammenhalt. Online können Vereine ganz einfach via Deutschlands größtem Fußballshop 11teamsports ihre Trikotsätze individuell gestalten und bestellen. Da Trade Republic mit 80 Prozent den Großteil der Anschaffungskosten übernimmt, ist ein kompletter Mannschafts-Trikotsatz inklusive Shorts und Stutzen bereits für 200 Euro verfügbar. Seit seiner Gründung verfolgt Trade Republic die Mission, Vermögensaufbau für alle Menschen zugänglich zu machen. Mit dem Engagement im Amateurfußball bringt das Unternehmen diese Mission dorthin, wo Menschen im Alltag zusammenkommen: auf dem Fußballplatz. Gleichzeitig macht Trade Republic ein zentrales Zukunftsthema sichtbar. Die wachsende Rentenlücke zeigt, dass private Altersvorsorge immer wichtiger wird. Mit dem am 8. Mai 2026 von der Bundesregierung beschlossenen Altersvorsorgedepot wird diese Notwendigkeit nun auch politisch priorisiert. Weitere Informationen und Pressematerial finden Sie hier: Website I FAQ I Instagram I X I LinkedIn I TikTok Für weitere Fragen, melden Sie sich bei uns: presse@traderepublic.com Über Trade Republic Trade Republic hat die Mission, jedem die Möglichkeit zu geben, durch einfachen, sicheren und kostenlosen Zugang zum Finanzsystem Wohlstand zu schaffen. Mit vielen Millionen Kunden aus 18 europäischen Ländern und einem verwalteten Vermögen von über 150 Milliarden Euro ist Trade Republic für viele Europäer bereits die HomeScreen-App für die Verwaltung ihres Vermögens. Trade Republic bietet Investitionen in Sparpläne, Bruchteilhandel von Aktien, ETFs, Private Markets, Anleihen sowie Derivate und Kryptowährungen an. Zusätzlich profitieren Kunden von der Trade Republic Karte mit 1 Prozent Saveback auf Kartenzahlungen sowie der Verzinsung auf nicht investiertes Guthaben, die sich am Zinssatz der Europäischen Zentralbank (EZB) orientiert. Trade Republic ist eine Vollbank und wird von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) sowie der Deutschen Bundesbank beaufsichtigt.



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