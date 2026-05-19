The following instruments on XETRA do have their last trading day on 19.05.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 19.05.2026
ISIN Name
AT0000A285H4 S IMMO AG 19/26 MTN 1
XS1823246803 BMW FIN. NV 18/26 MTN
SK4120012220 SLOWAKEI 16-26 231
XS1823300949 AMERN TWR 18/26
DE000HLB3159 LB.HESS.THR.CARRARA05E/19
DE000DFK0AP4 DZ BANK IS.A1381
XS2001175657 KONI.PHILIPS 19/26
XS2000538343 ERSTE GR.BK. 19/26 MTN
DE000DG4T5K8 DZ BANK IS.A586
XS2001315766 EURONET WW. 19/26
US60687YBP34 MIZUHO F.G. 21/27 FLR
XS2178833427 EQUINOR 20/26 MTN
XS1617898363 DT.TELEK.INTL F.17/26 MTN
DE000NLB3BC5 NORDLB IHS 20/26
DE000HLB2UU7 LB.HESS.THR.CA.TIL.05B/20
DE000HLB57S7 LB.HESS.THR.CARRARA05Q/24
XS0935312057 LV BONDS 13/43 FLR
XS2624683301 CARLSB.BREW. 23/26 MTN
NO0013261735 BLUENORD 24/29
PTPBTEGE0052 PORTUGAL 25/26 ZO
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 19.05.2026
ISIN Name
AT0000A285H4 S IMMO AG 19/26 MTN 1
XS1823246803 BMW FIN. NV 18/26 MTN
SK4120012220 SLOWAKEI 16-26 231
XS1823300949 AMERN TWR 18/26
DE000HLB3159 LB.HESS.THR.CARRARA05E/19
DE000DFK0AP4 DZ BANK IS.A1381
XS2001175657 KONI.PHILIPS 19/26
XS2000538343 ERSTE GR.BK. 19/26 MTN
DE000DG4T5K8 DZ BANK IS.A586
XS2001315766 EURONET WW. 19/26
US60687YBP34 MIZUHO F.G. 21/27 FLR
XS2178833427 EQUINOR 20/26 MTN
XS1617898363 DT.TELEK.INTL F.17/26 MTN
DE000NLB3BC5 NORDLB IHS 20/26
DE000HLB2UU7 LB.HESS.THR.CA.TIL.05B/20
DE000HLB57S7 LB.HESS.THR.CARRARA05Q/24
XS0935312057 LV BONDS 13/43 FLR
XS2624683301 CARLSB.BREW. 23/26 MTN
NO0013261735 BLUENORD 24/29
PTPBTEGE0052 PORTUGAL 25/26 ZO
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