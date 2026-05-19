Nach drei Verlusttagen in Folge haben die Bullen am Dienstag im heimischen Handel ein Lebenszeichen gesendet und bei den Papieren von Tencent für einen Kurssprung von zwischenzeitlich mehr als vier Prozent gesorgt. Auslöser dafür waren News rund um die Monetarisierung der KI-Strategie des chinesischen Technologiekonzerns.• Tencent-Aktie springt nach KI-News zeitweise um mehr als vier Prozent nach oben.• Konzern will ausgewählte KI-Modelle künftig als kostenpflichtige Dienste anbieten.• Zusätzlich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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