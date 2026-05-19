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Wenn die Zinsen zu schnell steigen kommt es zur einer Art Rotation. Techs werden verkauft (überfällige Rücksetzer nachdem viele Chartmuster nach Fahnenstangen aussehen), Value bleibt stabil oder ist in Teilen sogar gesucht. Das war gestern bereits gut abzulesen und setzt sich heute Morgen in Asien fort. Die Lage am Golf bleibt festgefahren mit widersprüchlichen Signalen. Es wird eine Lösung geben - die Frage lautet wann und wie.Der MSCI Asia Pacific Index fiel um 0,7 %, wobei der südkoreanische Kospi als "KI-Index (SK Hynix und Samsung) KI-Investitionen, um 3,7 % nachgab. Futures auf den Nasdaq-100-Index stehen ebenso unter Druck. Der Philadelphia Semiconductor Index hatte bereits gestern den zweiten Tag in Folge verloren. Europäische Aktien hielten sich robuster, signalisieren heute aber auch eher einen verhaltenen Handelsstart.Die Aktie von Seagate Technology verlor gestern 6,9 % und verzeichnete damit den stärksten Tagesverlust seit fast zwei Monaten. Aussagen des Managements auf einer JPMorgan-Konferenz schürten Sorgen, dass das Unternehmen die stark steigende Nachfrage nach Speicherchips nicht ausreichend bedienen könne.Nvidia-Chef Jensen Huang erklärte wenige Tage nach seiner Teilnahme an einem Gipfeltreffen von Präsident Donald Trump in China, dass er davon ausgehe, chinesische Behörden würden künftig wieder den Import von KI-Chips aus den USA zulassen.Alphabet-Tochter Google und Blackstone planen die Gründung eines KI-Cloudunternehmens als Konkurrenz zu Anbietern wie CoreWeave. Dabei sollen nur Googles spezialisierte KI-Chips eingesetzt werden. Alphabet hält heute seine jährliche Entwicklerkonferenz Google I/O in Mountain View, Kalifornien, ab. Die Konferenz wird Googles neueste KI-Durchbrüche und Produktaktualisierungen im gesamten Konzern präsentieren, darunter Gemini, Android und weitere Technologien, begleitet von Keynote-Reden führender Google-Manager.Volker SchulzRedaktionsleiter (