Das Warten hat ein Ende: Ab sofort sind Anträge für die neue E-Auto-Förderung in Deutschland möglich. Ausgestattet mit einem Budget von 3 Mrd. Euro, will die Bundesregierung damit bis 2029 den Kauf von ca. 800.000 E-Autos, Plug-in-Hybriden und Range Extendern fördern. Wir erläutern die wichtigsten Fakten für Förderanträge und erklären die Antragsstrecke. Nachdem die im Januar vorgestellte neue E-Auto-Förderung vor wenigen Tagen mit der Zustimmung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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