© Foto: Dall-EBernstein sieht Arm als möglichen Top-Gewinner der nächsten KI-Welle durch agentische KI und traut der Aktie weitere 43 Prozent Kurspotenzial zu.Der nächste große KI-Boom könnte nicht mehr von Chatbots, sondern von autonomen KI-Agenten angetrieben werden - und genau davon dürfte nach Einschätzung von Bernstein insbesondere Arm Holdings profitieren. Bernstein nimmt die Bewertung von Arm Holdings mit "Outperform" auf und versieht die Aktie gleichzeitig mit einem Kursziel von 300 US-Dollar. Das entspricht einem möglichen Kurssprung von rund 43 Prozent. Zuletzt schloss das Papier 2,8 Prozent höher bei 215,12 US-Dollar. Seit Jahresbeginn hat die Aktie von Arm Holdings rund 91 Prozent zugelegt. …Den vollständigen Artikel lesen
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