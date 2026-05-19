SOLUM (KRX: 248070), ein globaler Anbieter von Retail-Lösungen, und Skippify, ein europäischer Spezialist für Smart Signage, haben heute eine strategische Partnerschaft bekannt gegeben, um SOLUMs Newton ESL-Plattform in die Skippify Suite zu integrieren. Die Zusammenarbeit führt Smart ESL als Bestandteil des umfassenderen In-Store-Signage-Angebots von Skippify ein und verbindet Echtzeit-Preiskommunikation, digitale Content-Steuerung und Kundeninteraktion in einer vernetzten Retail-Umgebung.

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SOLUM und Skippify haben eine strategische Partnerschaft angekündigt, um intelligente In-Store-Signage- und ESL-Lösungen in ganz Europa zu integrieren. (Bild: SOLUM)

Die Partnerschaft ermöglicht es Einzelhändlern, fragmentiertes Preis- und Content-Management hinter sich zu lassen und auf ein einheitliches, skalierbares Modell für die In-Store-Kommunikation umzustellen. Durch die Verknüpfung von Regaletiketten, digitalen Bildschirmen und Bestell-Touchpoints über die Skippify Suite unterstützt die gemeinsame Lösung Einzelhändler dabei, Preise, Aktionen und kundenrelevante Informationen schneller, konsistenter und mit größerer operativer Kontrolle zu steuern.

Innerhalb der Skippify Suite stellt SOLUMs ESL-Plattform die Hardware- und Kommunikationsschicht für die Echtzeit-Umsetzung direkt am Regal bereit. Dies unterstützt die Preissynchronisierung, die zentrale Steuerung von Content und Preisen sowie die nahtlose Anbindung an Backoffice- und POS-Systeme. Für Einzelhändler mit mehreren Standorten trägt der kombinierte Ansatz dazu bei, Promotion-Rollouts zu beschleunigen, manuelle Aktualisierungen zu reduzieren und die Konsistenz über Regal, Bildschirm und Customer Journey hinweg zu stärken.

Die Partnerschaft ist insbesondere für Petrol- und Mobility-Retail, Convenience Retail sowie Foodservice-Umgebungen mit hybriden Retail-Elementen relevant, in denen Preisgenauigkeit, Aktionsflexibilität und konsistente Kundenkommunikation zunehmend an Bedeutung gewinnen.

Durch die Kombination von Skippifys Software, intern erstellten kreativen Inhalten und internationaler Rollout-Expertise mit SOLUMs Umsetzungskompetenz am Regal schafft die Partnerschaft eine Grundlage für intelligentere In-Store-Kommunikation. Darüber hinaus eröffnet sie künftige Möglichkeiten in den Bereichen Retail Media, Umsatzoptimierung und vernetzte Store-Operations, bei denen Preisgestaltung, Content und Kundeninteraktion als Teil eines koordinierten In-Store-Erlebnisses zusammenwirken können.

Skippify wird die gemeinsame Smart-ESL-Lösung zudem auf der UNITI expo 2026 in der Messe Stuttgart, Halle 1, Stand 1F05, präsentieren.

Jeffrey Brouwer, CEO von Skippify, sagte "Einzelhändler suchen nach einfacheren und stärker vernetzten Möglichkeiten, Preise, Kommunikation und Kundeninteraktion über ihre Filialen hinweg zu steuern. Durch die Integration von SOLUMs ESL-Plattform in die Skippify Suite können wir Einzelhändler dabei unterstützen, die Kommunikation am Regal in eine kontrollierte Umgebung zu überführen, Komplexität zu reduzieren und gleichzeitig eine stärkere Grundlage für Echtzeit- und umsatzorientierte In-Store-Erlebnisse zu schaffen."

Bart Penris, Country Manager Benelux bei SOLUM Europe, ergänzte "Die Zukunft des Einzelhandels wird auf offenen, vernetzten Store-Ökosystemen aufbauen nicht auf isolierten Technologien. Mit unserer Newton ESL-Plattform als digitalem Rückgrat am Regal zeigt diese Partnerschaft mit Skippify, wie SOLUM Einzelhändler dabei unterstützt, den physischen Store in eine intelligentere, reaktionsfähigere und kommerziell wirkungsvollere Umgebung zu verwandeln."

Über SOLUM

SOLUM wurde 2015 als Spin-off von Samsung Electro-Mechanics gegründet und ist ein börsennotiertes Unternehmen, das an der KOSPI-Börse gelistet ist. Das Unternehmen hat sich als führender Anbieter in den Bereichen Power Solutions, Display-Technologien und elektronische Regaletiketten (ESL) etabliert und treibt Innovationen im globalen Retail-Sektor voran. Mit einem starken Fokus auf kundenzentrierte Innovation und nachhaltige Retail-Transformation entwickelt SOLUM kontinuierlich hochwertige Lösungen, die Einzelhändler dabei unterstützen, in einer zunehmend digitalen Welt effizienter zu arbeiten.

Weitere Informationen unter: www.solum-group.com

Über Skippify

Skippify ist ein europäisches Technologieunternehmen, das auf Smart Ordering und digitale Kommunikationslösungen spezialisiert ist, darunter Bestellkioske, dynamische Menüboards, LED, Digital Signage und Smart ESL. Durch die Kombination skalierbarer Software, kreativer Inhalte und internationaler Rollout-Expertise hilft Skippify Marken dabei, über alle Standorte hinweg mehr Kontrolle, Konsistenz und Kundenwirkung zu erzielen. Skippify ist in den Bereichen Foodservice, Petrol Mobility, Retail und Leisure tätig.

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www.skippify.com

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Contacts:

SOLUM Europe GmbH

Changwan Kim

changwan.kim@solum-group.com



Skippify

Theo Wieckardt

t.wieckardt@skippify.com