Die Brenntag-Aktie hat in den vergangenen zwei Monaten rund +46% zugelegt und damit ein starkes Comeback hingelegt. Nach der längeren Schwächephase hellte sich das Chartbild zuletzt deutlich auf, während wichtige Widerstandsbereiche zunehmend unter Druck geraten. Vor allem das zurückkehrende Momentum sorgt aktuell für neue Dynamik im Kursverlauf. Wie es für den Preis der Aktie weitergehen könnte, zeigt die folgende Chartanalyse. Chartanalyse zur ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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