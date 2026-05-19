Die Aktie von ServiceNow ist 2026 kräftig unter Druck geraten. Doch nun sorgt eine frische Kaufempfehlung von BofA Securities für neuen Schwung. Analyst Tal Liani sieht den Softwarekonzern nicht als KI-Verlierer, sondern als einen der großen Profiteure autonomer Unternehmensprozesse - und traut der Aktie deutlich mehr zu. BofA ruft nach Kursrutsch die Wende aus Nach einem schwachen Börsenjahr meldet sich ServiceNow eindrucksvoll zurück. Die Aktie des Softwarekonzerns sprang am Montag deutlich an, nachdem BofA Securities die Beobachtung des Titels mit einer Kaufempfehlung aufgenommen hatte. Analyst Tal ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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