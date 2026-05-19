© Foto: Nic Coury - APErst Kriegsangst, jetzt Entspannung: Nach Trumps überraschender Entscheidung bezüglich des Iran geben die Ölpreise nach. Doch die Ruhe am Markt könnte trügerisch sein.Die Ölpreise geben deutlich nach - und der Auslöser dafür kommt direkt aus Washington. US-Präsident Donald Trump hat einen geplanten Militärschlag gegen den Iran vorerst verschoben. Für die Märkte ist das ein wichtiges Signal, denn die unmittelbare Angst vor einer weiteren Eskalation im Nahen Osten und vor neuen Störungen der globalen Ölversorgung lässt nach. Der Preis für Brent-Öl ist am Dienstagmorgen zeitweise um mehr als zwei Prozent auf 109,15 US-Dollar je Barrel gefallen. Aktuell notiert Brent-Öl mit 0,55 Prozent im Plus …Den vollständigen Artikel lesen
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